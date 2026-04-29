О том, как всемирно известный хит Queen чуть не запретили, пишет Collider.

Смотрите также Этот хит 1982 стал вечной классикой года: его слушают уже более 40 лет

Какой хит Queen не желали выпускать?

На создание Bohemian Rhapsody понадобилось 7 лет, однако даже после этого лейбл Queen сомневался, следует ли выпускать эту шестиминутную композицию. Идея песни возникла еще до основания группы. Фредди Меркьюри начал работать над ней во время учебы в лондонском колледже искусств Илинг.

Несмотря на записи в разных студиях, лейбли долго не видели в ней потенциального сингла. Основной причиной критики становилось то, что песня длится 6 минут и не вписывалась в привычный радиоформат, где доминировали композиции продолжительностью до трех минут.

В конце концов, группа вступила в открытую борьбу с лейблом, а переговоры возглавил Меркьюри. Важную роль сыграл радиоведущий Кенни Эверетт, получивший запись песни и начал частями транслировать ее в эфире.

Да, интерес к композиции рос еще до официального релиза, и лейбл был вынужден сменить свою позицию. После разрешения на полноценную трансляцию песню всего через два дня прокрутили в эфире 14 раз, а затем ее подхватили и другие радиостанции.

В результате Bohemian Rhapsody таки вышла как главный сингл и быстро стала самым большим хитом группы.

Каково было первое название песни Bohemian Rhapsody?

Как сообщает NBC News, недавно найденный рабочий вариант песни Bohemian Rhapsody группы Queen показывает, что Фредди Меркьюри сначала планировал дать ей другое название – "Mongolian Rhapsody".

В его личной коллекции текстов, обнаруженной в лондонском доме артиста, особенно выделяется ранняя рукопись песни с этим названием, черной и синей ручкой. В то же время слово Mongolian было зачеркнуто и заменено на Bohemian.

Также в черновике вместо известной строки "Mama, just killed a man" появляется другая версия – "Мама, there's a war began". Некоторые слова, которые можно увидеть в рукописях, в частности "matador" и "belladonna", в финальный текст так и не вошли.

Как Bohemian Rhapsody стала самой популярной песней 20 века?

Легендарная песня Bohemian Rhapsody группы Queen стала самой популярной композицией 20 века. Кроме того, она возглавила список самых успешных треков классического рока.

Оригинальная версия песни вместе с официальным клипом собрали более 1,5 миллиардов прослушиваний на стриминговых платформах. Этот хит стал первой композицией группы, попавшая в топ-10 чарта в США.

В Великобритании песня продержалась на первом месте девять недель подряд, установив рекорд того времени. Также клип на Bohemian Rhapsody является первым промо музыкальным видео, которое показали по телевидению.