Сообщает 24 Канал со ссылкой на Universal Music Group в X (Twitter).

Какая песня 20 века является самой популярной?

Легендарный хит "Bohemian Rhapsody" британской группы Queen признали самой популярной песней 20 века. Более того, она также является самой популярной композицией классического рока всех времен.

"Bohemian Rhapsody" названа самой популярной песней 20 века / Фото Скриншот

Оригинальная версия песни и официальное видео "Bohemian Rhapsody" собрали более 1,5 миллиарда прослушиваний на всех основных стриминговых платформах.

Интересно, что "Bohemian Rhapsody" впервые вышла как сингл 31 октября 1975 года и мгновенно стала хитом. Это была первая песня Queen, которая в США вошла в топ-10. В то же время в Великобритании она возглавляла чарты девять недель подряд, что было рекордом в то время.

Queen – "Bohemian Rhapsody": смотрите видео

Кроме того, клип на "Bohemian Rhapsody" является первым промо музыкальным видео, которое транслировалось по телевидению.

Что сыграло значительную роль в популяризации "Bohemian Rhapsody"?

Как отмечает Variety, важную роль в популяризации песни "Bohemian Rhapsody" сыграл одноименный биографический фильм о группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри, который стал одним из самых успешных в 2018 году.

"Итак, река рок-музыки превратилась в ручьи! Очень рад, что наша музыка все еще течет в полную силу!", – прокомментировал это событие гитарист и соучредитель группы Брайан Мэй.

