Блогерша tania_provideo рассказала в своем инстаграме, что цвета в фильмах влияют на восприятие истории значительно сильнее, чем кажется на первый взгляд. По ее словам, режиссеры и операторы специально меняют палитру кадра, чтобы вызвать у зрителя определенные эмоции или даже сформировать представление о месте, где происходят события.

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Как цвета в фильмах влияют на восприятие зрителя?

Цвет в кино давно стал одним из инструментов визуальной психологии. Он помогает режиссерам передать настроение сцены еще до того, как зритель услышит диалоги или поймет сюжет. Часто люди даже не замечают этого приема, но подсознательно реагируют на него.

По словам блогера, страны Ближнего Востока во многих голливудских фильмах намеренно показывают в красноватых, оранжевых или песчаных оттенках. Такие цвета создают ощущение жары, старины, опасности или политической нестабильности.

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Оранжевый цвет в кино / фото Filmmakers Academy

Зато отдельные регионы Южной Азии часто изображают в желто-зеленой и коричневой палитре, что может вызвать ассоциации с нищетой или антисанитарией.

Коричневый цвет в кино / фото Filmmakers Academy

Современные мегаполисы и технологическое будущее чаще всего демонстрируют в холодных сине-зеленых цветах. Именно такая палитра ассоциируется с прогрессом, инновациями и высокими технологиями, поэтому ее нередко используют при изображении США или футуристических миров.

Синий цвет в кино / фото Filmmakers Academy

Специалисты по кинопроизводству объясняют, что каждый цвет также имеет собственное эмоциональное значение. Красный символизирует страсть, опасность и силу, синий – спокойствие, доверие или холодность, зеленый может ассоциироваться как с природой и обновлением, так и с завистью или тревогой, а желтый – с радостью, но одновременно с напряжением или чувством опасности.

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Известные режиссеры используют этот прием годами. Например, в фильме "Матрица" зеленоватый оттенок кадра подчеркивает искусственность цифрового мира, а в "Списке Шиндлера" красное пальто маленькой девочки стало одним из самых известных символов в истории кино.

Кадр из фильма "Матрица" / фото PixFlow.net

Именно поэтому цветовая палитра в фильмах является не только элементом эстетики, но и важным способом воздействия на эмоции и восприятие зрителя.