Почему после "Сумерек" Роберт Паттинсон практически исчез из большого кино и в чем заключался замысел актера, говорится в статье Screen Rant.

Читайте также Эд Ширан не должен был исполнять "Shape of You": для кого на самом деле написан его главный хит

Как Роберт Паттинсон переживал трансформацию себя как актера после "Сумерек"?

В конце 2007 года Роберт Паттинсон получил свою прорывную роль Эдварда Каллена в фильме "Сумерки". Поэтому франшиза фильма началась с 2008 года и превратила актера в кумира подростковой аудитории, но одновременно и закрепила за ним образ актера одной роли.

Впрочем с каждым годом качество сиквелов было ниже и это дало толчок к тому, чтобы сомневаться в талантах Паттинсона и считать его типичным персонажем, ведь до 2012 года Паттинсон фактически не имел других проектов. Да и сам Паттинсон все больше дистанцировался от образа, который сделал его знаменитым. Он даже позже заявлял в своих интервью, что чувствовал усталость от гипервнимания к персонажу и стремился выйти за пределы франшизы.

Именно поэтому после завершения саги он сознательно выбрал другой путь. Он продолжил свою карьеру не в романтических историях, а пошел в совершенно другом направлении – независимое и артхаусное кино.

Он начал выбирать роли, которые были совсем отличные от Эдварда Каллена. Таким образом после нескольких лет после "Сумерек" он появился в фильме Дэвида Кроненберга "Космополис" и "Карты звезд", а еще в фильме "Королева пустыни" Вернера Герцога.

С 2017 по 2019 годы Паттинсон снимался в фильмах Джеймса Грея "Затерянный город Z", братьев Сафди "Хорошее время", Клэр Денисс "Светская жизнь" и других.

Не во всех этих фильмах Роберт Паттинсон имел главную роль, но именно эти ленты показали возможный диапазон актера, то есть на что именно он способен и в каких ролях, освобождаясь от ярлыка "Эдварда Каллена".

После этого состоялась уже новая фаза его карьеры – возвращение в большие студийные проекты, но на других условиях. Поэтому он стал одной из звезд более серьезных фильмов, например "Тенет" Кристофера Нолана, а затем получил главную роль в фильме "Бэтмен" Мэтта Ривза.

А недавно актер присоединился к третьей части фильма "Дюна", который считается масштабной научно-фантастической эпопеей и лентой "высшего уровня". Там Паттинсон сыграет персонажа по имени Скайтейл – ключевого антагониста.

Напоминаем! Именно после выхода "Бэтмена" восприятие актера в Голливуде изменилось. Критики отметили его игру как одну из самых сильных в карьере, а фильм получил высокие оценки от зрителей и рецензентов: оценка на IMDb составила 8,1 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 85% одобрения от критиков, а на Metacritic – 72 балла от экспертов и 7,7 баллов от зрителей, что означает высокий показатель.

Роберт Паттинсон сыграл главную роль в "Бэтмене": смотрите видео

Готов ли Паттинсон вернуться к роли вампира сейчас?

Во время разговора со своей партнершей по фильму "Сдохни, любимый" Дженнифер Лоуренс для Vanity Fair Роберт Паттинсон неожиданно признался, что не исключает своего возвращения к культовой вампирской саге. Во время интервью актеру задали прямой вопрос, согласился бы он снова сыграть Эдварда.

И несмотря на то, что Паттинсон неоднократно шутил над франшизой и иронично вспоминал период "Сумерек", на этот раз его ответ был однозначным: "О да, конечно", – коротко ответил актер.

Такое признание актера удивило Лоуренс, на что она пошутила, что Паттинсону, видимо, не стоит возвращаться к образу вампира. Но актер подхватил иронично, что ему нравится "забирать роли у молодых".

Да, я хочу снова сыграть 17-летнего,

– со смехом сказал он.

Интересно, что Дженнифер Лоуренс также проходила кастинг в фильм "Сумерки", но так и не стала партнершей Паттинсона. Актриса заявила, что не жалеет, что так случилось, ведь не считает эту роль "своей".

Кстати! Впервые карьера Роберта Паттинсона взлетела, когда его взяли на роль Седрика Дигори из Гафелпафа в фильме "Гарри Поттер и бокал огня" 2005 года.

Как "Сумерки" пытались переосмыслить после завершения франшизы?

Популярность "Сумерек" не закончилась даже после выхода последнего фильма. Автор саги Стефани Майер впоследствии вернулась к своей вселенной и попыталась переосмыслить историю с другой точки зрения. Одним из таких экспериментов стал роман "Жизнь и смерть", который вышел к 10-летию первой книги.

В нем Майер пересказывает сюжет "Сумерек", но с измененными ролями персонажей, где главным героем становится парень, а вампиршей – девушка. Таким образом писательница пыталась ответить на многолетнюю критику в отношении Беллы Свон.

Часть читателей считала ее типичной героиней в стиле "девы в беде", которую постоянно спасают. Однако сама Майер подчеркивала, что проблема не в персонажке, а в том, что она – единственный человек в фильме среди вампиров.

Еще одним возвращением к культовой истории стал роман "Солнце в полночь", в котором события первой книги показаны уже с точки зрения Эдварда Каллена. Автор начала работать над ним еще в 2008 году, однако после утечки нескольких глав в сеть временно отказалась от проекта. Впоследствии Майер вернулась к рукописи и в 2020 году книга увидела свет.