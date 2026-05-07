О том, для кого Эд Ширан написал песню "Shape of You", пишет People.

Для кого Ширан написал "Shape of You"?

Эд Ширан рассказал в программе "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", что изначально его хит "Shape of You" был написан для Рианны.

По его словам, песня Джастина Бибера "Love Yourself", которую он создал вместе с Бенни Бланко, также сначала задумывалась как трек для певицы.

Рианна имеет лучший вкус среди всех. Она всегда выбирает просто действительно замечательные песни. Поэтому, как авторы песен в сообществе композиторов, мы всегда пишем песни, чтобы предложить их Рианне,

– объяснил Ширан.

Он добавил, что во время работы над любым своим альбомом часто начинает с идеи создать песню именно для Рианны.

Музыкант также отметил, что сначала "Shape of You" ему не казалась подходящей, но после некоторых изменений он изменил свое мнение, хотя даже тогда ему пришлось "приспособиться к этому ... потому что я писал ее, имея в виду кого-то другого".

Ведущий Джимми Фаллон заметил, что Рианна является как музой Ширана, и тот согласился, добавив, что многие авторы создают свои лучшие песни, ориентируясь именно на нее.

Насколько популярной стала "Shape of You"?

Как сообщает Music Ally, в 2025 году Apple Music обнародовала список из 500 самых популярных треков за первое десятилетие своего существования. Возглавила рейтинг песня Эда Ширана "Shape of You", опередив "Blinding Lights" The Weeknd и "God's Plan" Дрейка.

Впрочем, компания не раскрыла точное количество прослушиваний каждого трека. Зато сообщила, что хит Ширана установил рекорд по количеству прослушиваний поп-песни в первый день, а также более 1 000 дней удерживал первую позицию в чарте "Top Songs" Apple Music по меньшей мере в одной стране.

"Shape of You" стал хитом и на платформах с открытой статистикой. В частности, это второй по популярности трек в истории Spotify с 4,44 миллиарда прослушиваний, уступая лишь "Blinding Lights" с 4,91 миллиарда.

Интересно! Как пишет Billboard, Ширан стал первым исполнителем в истории Spotify, чья песня преодолела отметку в 3 миллиарда прослушиваний.

На YouTube композиция занимает седьмое место по количеству просмотров – 6,47 миллиардов.

С какой украинской группой Ширан имеет общую песню?

Легендарная группа U2 вместе с Эдом Шираном и украинским коллективом АНТИТИЛА выпустили совместную песню Yours Eternally, посвященную Украине. В записи композиции приняли участие Bono и The Edge, а также фронтмен АНТИТИЛА Тарас Тополя.

Знакомство музыкантов из группы U2 с коллективом АНТИТИЛА состоялось весной 2022 года, после чего между ними завязалась дружба. Именно Тополя вдохновил участников U2 на создание композиции, которая передает несокрушимость украинцев, их юмор и силу духа.

Текст песни оформлен как письмо военного с фронта к родным, с призывом жить дальше и мечтать, а ключевым словом в припеве стала "воля". Lyric-видео к песне дополняет ее содержание кадрами с музыкантами АНТИТИЛА, украинскими защитниками и гражданскими на фоне сине-желтого флага.