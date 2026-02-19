В треке Yours Eternally к вокалу Bono и The Edge присоединился Эд Ширан, а также Тарас Тополя. Композицию и видео на нее опубликовали на ютуб-каналах артистов.

Музыканты из группы U2 познакомились с коллективом АНТИТИЛА весной 2022 года. С тех пор их соединила дружба, которая связывает их до сих пор.

Тарас Тополя вдохновил Bono и The Edge на создание композиции Yours Eternally. Ею музыканты пытались передать несокрушимость украинцев, их чувство юмора и дух и силу воли.

Текст песни – это словно письмо от военного с передовой, который обращается к близким и просит продолжать жить и мечтать. В припеве звучит украинское слово "воля".

Однажды Bono спросил меня: каким одним словом можно выразить украинский характер? Я ответил не задумываясь – "воля". Прошло некоторое время, и он прислал мне демо Yours Eternally со словами – я чувствую, что это, как никогда, нужно всем нам сегодня,

– рассказал Тополь.

Lyric-видео является гармоничным дополнением песни. В нем появляются музыканты из группы АНТИТИЛА, украинские защитники, гражданские, развевается сине-желтый флаг.

U2 – Yours Eternally ft. Ed Sheeran and Taras Topolia: смотрите видео онлайн

Отметим, 18 февраля группа U2 впервые за 9 лет выпустила новый материал – это мини-альбом Days of Ash. В нем музыканты реагируют на полномасштабные войны, убийства гражданских протестующих и митинги в Иране, пишет The Guardian.

Как группа U2 поддерживает Украину?