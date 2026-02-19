В треке Yours Eternally к вокалу Bono и The Edge присоединился Эд Ширан, а также Тарас Тополя. Композицию и видео на нее опубликовали на ютуб-каналах артистов.
Интересно "Воспоминание о нас до 2022 года": сеть в восторге от новой песни Артема Пивоварова
Музыканты из группы U2 познакомились с коллективом АНТИТИЛА весной 2022 года. С тех пор их соединила дружба, которая связывает их до сих пор.
Тарас Тополя вдохновил Bono и The Edge на создание композиции Yours Eternally. Ею музыканты пытались передать несокрушимость украинцев, их чувство юмора и дух и силу воли.
Текст песни – это словно письмо от военного с передовой, который обращается к близким и просит продолжать жить и мечтать. В припеве звучит украинское слово "воля".
Однажды Bono спросил меня: каким одним словом можно выразить украинский характер? Я ответил не задумываясь – "воля". Прошло некоторое время, и он прислал мне демо Yours Eternally со словами – я чувствую, что это, как никогда, нужно всем нам сегодня,
– рассказал Тополь.
Lyric-видео является гармоничным дополнением песни. В нем появляются музыканты из группы АНТИТИЛА, украинские защитники, гражданские, развевается сине-желтый флаг.
U2 – Yours Eternally ft. Ed Sheeran and Taras Topolia: смотрите видео онлайн
Отметим, 18 февраля группа U2 впервые за 9 лет выпустила новый материал – это мини-альбом Days of Ash. В нем музыканты реагируют на полномасштабные войны, убийства гражданских протестующих и митинги в Иране, пишет The Guardian.
Как группа U2 поддерживает Украину?
- Ирландская рок-группа в мае 2022 года приехала в Киев по приглашению Владимира Зеленского и выступила в столичном метро. Фронтмен коллектива вместе с Тарасом Тополей спел Stand by Ukraine.
- На этом поддержка от U2 не прекращалась. В 2024 году на концерте в Лас-Вегасе Bono призвал Соединенные Штаты продолжать помогать Украине.
- Также фронтмен U2 в Каннах в мае 2025 года встретился с украинским музыкантом Тарасом Стояром. Они вместе исполнили песню The One.