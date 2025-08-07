Соответствующее видео появилось в инстаграме "Культурных сил", передает Show 24. Встреча Боно и Тараса состоялась в этом году во Франции.

Фронтмен U2 и украинский защитник встретились в Каннах в мае 2025 года. Боно спел песню The One легендарной рок-группы, а Тарас Столяр аккомпанировал ему на бандуре.

Культовая песня U2 в исполнении фронтмена группы и нашего музыканта Тараса Столяра. Украинская бандура и ирландский рок объединены в одном месте в одно время с людьми, которые искренне хотят победы Украины. Спасибо за поддержку, легенда,

– говорится в заметке "Культурных сил".

В конце выступления ирландец и украинец пожали друг другу руки.

Группа U2 поддерживает Украину

Во время полномасштабного вторжения России ирландская рок-группа U2 поддерживает Украину. В мае 2022 года Боно и Эдж выступили в киевском метро. Вместе с Тарасом Тополей фронтмен коллектива спел Stand by Ukraine.

Музыканты приехали по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

"Вы сегодня воюете не только за вашу свободу, но и за нашу также", – сказал Боно.

В прошлом году во время концерта в Лас-Вегасе Боно призвал США помочь Украине.

"Америка, ты такая щедрая! Давай этим людям все, в чем они нуждаются. Потому что они борются за нашу свободу, а не только за свою. На следующей неделе будет два года, как Путин вторгся в Украину, пытаясь уничтожить трудно добытую свободу 41 миллиона человек. Следующими могут быть Польша, Литва, Восточная Германия", – сказал он.