Відповідне відео з'явилося в інстаграмі "Культурних сил", передає Show 24. Зустріч Боно і Тараса відбулася цьогоріч у Франції.

Фронтмен U2 й український захисник зустрілися у Каннах у травні 2025 року. Боно заспівав пісню The One легендарного рок-гурту, а Тарас Столяр акомпанував йому на бандурі.

Культова пісня U2 у виконанні фронтмена гурту та нашого музиканта Тараса Столяра. Українська бандура та ірландський рок об'єднанні в одному місці в один час з людьми, які щиро хочуть перемоги України. Дякуємо за підтримку, легендо,

– йдеться у дописі "Культурних сил".

Наприкінці виступу ірландець і українець потиснули одне одному руки.

Гурт U2 підтримує Україну

Під час повномасштабного вторгнення Росії ірландський рок-гурт U2 підтримує Україну. У травні 2022 року Боно й Едж виступили у київському метро. Разом з Тарасом Тополею фронтмен колективу заспівав Stand by Ukraine.

Музиканти приїхали на запрошення президента України Володимира Зеленського.

"Ви сьогодні воюєте не лише за вашу свободу, а й за нашу також", – сказав Боно.

Минулого року під час концерту у Лас-Вегасі Боно закликав США допомогти Україні.

"Америко, ти така щедра! Даймо цим людям все, чого вони потребують. Бо вони борються за нашу свободу, а не лише за свою. Наступного тижня буде два роки, як Путін вдерся в Україну, намагаючись знищити важко здобуту свободу 41 мільйона людей. Наступними можуть бути Польща, Литва, Східна Німеччина", – сказав він.