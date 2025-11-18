Лікар сказав Шрайберу негайно звернутися до лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TMZ.
Лієв Шрайбер пробув у лікарні ніч. Актор здав кілька аналізів.
З міркувань обережності Лієв поїхав до лікарні на обстеження, і станом на сьогодні йому дозволили повернутися до роботи,
– повідомив представник знаменитості журналу People.
У квітні 2024 року Шрайбер розповів, що через мігрень у нього сталася тимчасова амнезія під час виступу у бродвейській постановці "Сумнів: Притча".
Я був у своїй гримерці, і в мене жахливо розболілася голова. Я думав, що це, можливо, головний біль від фастфуду, але відчуття було трохи сильнішим. Я спускаюся сходами й думаю: "Це ненормально. Я почуваюся погано",
– пригадував актор.
Лієв запідозрив, що "щось справді не так", коли побачив акторку Емі Раян за лаштунками й не зміг згадати її ім'я. Коли він вийшов на сцену, то повністю забув свої слова.
Я подумав: "Гаразд, у мене був інсульт. Ось і все",
– ділився Шрайбер.
Акторку зробили МРТ, яка показала, що крововиливу в мозок не було. Потім невролог повідомив, що в нього сталася тимчасова глобальна амнезія.
Коротко про Лієва Шрайбера
Лієв Шрайбер відомий за фільмами "Крик", "Фантоми", "Кейт і Лео", "Люди Ікс: Росомаха", "Ігри чемпіонів", "Останні дні на Марсі", "Дощовий день у Нью-Йорку" та іншими.
Під час повномасштабного вторгнення актор підтримав Україну. Навесні 2022 Шрайбер відвідав Львів. Улітку того ж року приїхав до Києва, де зустрівся з Володимиром Зеленським, а також разом з Андрієм Шевченком відвідав Бородянку.
Лієв є амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямку медичної допомоги.
Цікаво, що дід актора по материнській лінії – з України.