Лікар сказав Шрайберу негайно звернутися до лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TMZ.

Лієв Шрайбер пробув у лікарні ніч. Актор здав кілька аналізів.

З міркувань обережності Лієв поїхав до лікарні на обстеження, і станом на сьогодні йому дозволили повернутися до роботи,

– повідомив представник знаменитості журналу People.

У квітні 2024 року Шрайбер розповів, що через мігрень у нього сталася тимчасова амнезія під час виступу у бродвейській постановці "Сумнів: Притча".

Я був у своїй гримерці, і в мене жахливо розболілася голова. Я думав, що це, можливо, головний біль від фастфуду, але відчуття було трохи сильнішим. Я спускаюся сходами й думаю: "Це ненормально. Я почуваюся погано",

– пригадував актор.

Лієв запідозрив, що "щось справді не так", коли побачив акторку Емі Раян за лаштунками й не зміг згадати її ім'я. Коли він вийшов на сцену, то повністю забув свої слова.

Я подумав: "Гаразд, у мене був інсульт. Ось і все",

– ділився Шрайбер.

Акторку зробили МРТ, яка показала, що крововиливу в мозок не було. Потім невролог повідомив, що в нього сталася тимчасова глобальна амнезія.

