Тепер артист розповів, як почувається. Пише 24 Канал з посиланням на видання Page Six.

Не пропустіть Артем Пивоваров потрапив до Книги рекордів України

Джастін Бібер під час стріму на Twitch розповів, що сильно травмувався, коли впав з електроскейта Onewheel. Тепер в артиста дуже болить ребро – настільки, що навіть співати чи сміятися важко.

Я впав боком з того Onewheel і приземлився на стегно. Ця фігня реально сильно мене болить. Я намагаюся триматися, але це вибиває мене з колії,

– поділився співак.

Джастін Бібер під час стриму на Twitch / Скриншот з трансляції

Що відомо про проблеми зі здоров'ям в інших зірок?