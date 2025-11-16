Для того, щоб заспокоїти стривожених шанувальників співак зробив коротку заяву. Пише 24 Канал з посиланням на сторінку артиста в фейсбуці.
Олег Собчук написав у соцмережі лаконічний коментар "Жити буду".
Олег Собчук зі СКАЙ вийшов на зв'язок після госпіталізації через проблеми з серцем/ Скриншот з фейсбуку
Водночас більше ніяких поробить про самопочуття він не розголошував.
Що відомо про проблеми зі здоров'ям у співака?
- Напередодні на офіційній сторінці гурту СКАЙ опублікували допис, у якому повідомили про те, що Олег Собчук потрапив до лікарні через передінфарктний стан.
- Водночас завдяки оперативній роботі лікарів його стан вдалося стабілізувати.
- Співак наразі перебуває під наглядом медиків.
- До цього Олег Собчук отримав контузію ока. Він травмувався у Києві в гримерці.