Колеги співака поділилися, як він почувається, передає 24 Канал.
14 листопада на офіційній сторінці гурту СКАЙ вийшов допис, у якому повідомлялося про термінову госпіталізацію фронтмена Олега Собчука через передінфарктний стан. У публікації йшлося, що "завдяки оперативній роботі лікарів його стан стабільний, він перебуває під наглядом медиків". Скриншот опублікували на сайті ТСН.
Фронтмен гурту СКАЙ потрапив до лікарні з передінфарктним станом / Скриншот з мережі
Втім, наразі цієї публікації на фейсбук-сторінці гурту немає, і нової інформації про стан артиста команда СКАЙ поки що не оприлюднила.
Редакція 24 Каналу звернулася до менеджерки гурту з проханням прокоментувати ситуацію та уточнити стан Олега Собчука, проте наразі відповіді не отримала.
Що відомо про проблеми зі здоров'ям в Олега Собчука?
- Напередодні співак травмував око.
- Інцидент стався в гримерці в Києві: фронтмен СКАЙ відкривав пляшку кока-коли, і металевий корок під тиском вилетів і влучив йому в ліве око.
- У результаті співак отримав контузію ока та ерозію рогівки – пошкодження поверхневого шару рогівки ока.