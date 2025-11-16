Колеги співака поділилися, як він почувається, передає 24 Канал.

14 листопада на офіційній сторінці гурту СКАЙ вийшов допис, у якому повідомлялося про термінову госпіталізацію фронтмена Олега Собчука через передінфарктний стан. У публікації йшлося, що "завдяки оперативній роботі лікарів його стан стабільний, він перебуває під наглядом медиків". Скриншот опублікували на сайті ТСН.

Фронтмен гурту СКАЙ потрапив до лікарні з передінфарктним станом / Скриншот з мережі

Втім, наразі цієї публікації на фейсбук-сторінці гурту немає, і нової інформації про стан артиста команда СКАЙ поки що не оприлюднила.

Редакція 24 Каналу звернулася до менеджерки гурту з проханням прокоментувати ситуацію та уточнити стан Олега Собчука, проте наразі відповіді не отримала.

Що відомо про проблеми зі здоров'ям в Олега Собчука?