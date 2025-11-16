Коллеги певца поделились, как он себя чувствует, передает 24 Канал.
14 ноября на официальной странице группы СКАЙ вышел пост, в котором сообщалось о срочной госпитализации фронтмена Олега Собчука из-за предынфарктного состояния. В публикации говорилось, что "благодаря оперативной работе врачей его состояние стабильное, он находится под наблюдением медиков". Скриншот опубликовали на сайте ТСН.
Однако сейчас этой публикации на фейсбук-странице группы нет, и новой информации о состоянии артиста команда СКАЙ пока не обнародовала.
Редакция 24 Канала обратилась к менеджеру группы с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить состояние Олега Собчука, однако пока ответа не получила.
Что известно о проблемах со здоровьем у Олега Собчука?
- Накануне певец травмировал глаз.
- Инцидент произошел в гримерке в Киеве: фронтмен СКАЙ открывал бутылку кока-колы, и металлическая пробка под давлением вылетела и попала ему в левый глаз.
- В результате певец получил контузию глаза и эрозию роговицы – повреждение поверхностного слоя роговицы глаза.