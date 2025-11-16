Для того, чтобы успокоить встревоженных поклонников певец сделал короткое заявление. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу артиста в фейсбуке.

Интересно Я не п*зд*ла миллионы, – певица возмутилась из-за использования ее фото в материалах о коррупции

Олег Собчук написал в соцсети лаконичный комментарий "Жить буду".

Олег Собчук из СКАЙ вышел на связь после госпитализации из-за проблем с сердцем/ Скриншот из фейсбука

В то же время больше никаких поробит о самочувствии он не разглашал.

Что известно о проблемах со здоровьем у певца?

  • Накануне на официальной странице группы СКАЙ опубликовали пост, в котором сообщили о том, что Олег Собчук попал в больницу из-за предынфарктного состояния.
  • В то же время благодаря оперативной работе врачей его состояние удалось стабилизировать.
  • Певец сейчас находится под наблюдением медиков.
  • До этого Олег Собчук получил контузию глаза. Он травмировался в Киеве в гримерке.