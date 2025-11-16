Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.
На днях в СМИ появилась информация о том, что фигурант пленок НАБУ Тимур Миндич выехал из Украины на вип-такси. Для иллюстраций некоторые издания делали коллажи, и на части из них оказалась певица Андриана.
СМИ писали о выезде Тимура Миндича из Украины на вип-такси / Скриншоты из сети
Сказать, что я зла и возмущена – это не сказать ничего. Это фото – это скриншот, сделанный с видео, разлетелось по всем информационным ресурсам. Какое я отношение имею к этой ситуации? Кто вам дал разрешение использовать мои фото?,
– возмутилась певица.
Она добавила, что связана с транспортной компанией только тем, что год назад они отвозили ее на отдых в Буковель.
Номера автомобиля замазаны. Так что на этом фото делаю я? Меня нельзя было обрезать? Или замазать? Я никоим образом не причастна к этой ситуации. Я не п*зд*ла миллионы,
– подчеркнула Андриана.
Что известно о выезде Тимура Миндича из Украины?
- По данным журналистов, бизнесмен покинул территорию Украины 10 ноября в 2:09 ночи.
- В Государственной пограничной службе заявили, что он имел все необходимые документы для пересечения границы во время военного положения, а правоохранительные органы не присылали пограничникам никаких указаний по ограничению его выезда.
- Для поездки Миндич воспользовался услугами львовского сервиса премиумперевозок "ТаймЛюкс" и выехал в направлении Польши на автомобиле Mercedes-Benz S 350.
- В СМИ распространяется информация, что чиновник сейчас находится в Израиле.