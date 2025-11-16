Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу исполнительницы.

На днях в СМИ появилась информация о том, что фигурант пленок НАБУ Тимур Миндич выехал из Украины на вип-такси. Для иллюстраций некоторые издания делали коллажи, и на части из них оказалась певица Андриана.

СМИ писали о выезде Тимура Миндича из Украины на вип-такси / Скриншоты из сети

Сказать, что я зла и возмущена – это не сказать ничего. Это фото – это скриншот, сделанный с видео, разлетелось по всем информационным ресурсам. Какое я отношение имею к этой ситуации? Кто вам дал разрешение использовать мои фото?,

– возмутилась певица.

Она добавила, что связана с транспортной компанией только тем, что год назад они отвозили ее на отдых в Буковель.

Номера автомобиля замазаны. Так что на этом фото делаю я? Меня нельзя было обрезать? Или замазать? Я никоим образом не причастна к этой ситуации. Я не п*зд*ла миллионы,

– подчеркнула Андриана.

Что известно о выезде Тимура Миндича из Украины?