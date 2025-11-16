Однако на фоне громкого коррупционного скандала с Тимуром Миндичем – совладельцем Студии "Квартал 95" – некоторые артисты начали публично отказываться от участия в концертах. Команда "Квартала" уже отреагировала на эти заявления исполнителей, пишет 24 Канал со ссылкой на их инстаграм-страницу.
Так, хор "Гомон", KOLA и Надя Дорофеева заявили, что не будут выступать 6 и 7 декабря во дворце "Украина", о чем сообщили в инстаграме и Threads.
Хор "Гомон", KOLA и Надя Дорофеева не будут выступать на "Вечернем Квартале" 6 и 7 декабря / Скриншоты из соцсетей
Другие исполнители пока публично не комментировали своего участия.
Афиша выступления "Единого Квартала" во дворце "Украина / Фото из сети
В то же время из афиши убрали информацию о приглашенных музыкантах.
"Квартал 95" был, есть и будет. Мы себя будем защищать. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами. 6–7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к тому, что происходит и услышать нашу позицию. Но мы не хотим подвергать приглашенных артистов излишнему информационному давлению. Именно поэтому афиша выглядит так, как выглядит,
– заявила команда студии.
"Квартал 95" отмечает, что студия не связана с политическими процессами или бизнесами своих акционеров.
Для справки! По данным YouControl, Тимур Миндич является одним из бенефициаров и учредителей компаний "Квартал ТВ" и "ВИЖН Квартал ТВ". В студии подтверждали, что бизнесмен имеет юридическую связь с компанией, но якобы не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды.
"Квартал 95" – это не просто проект. Мы – сотни людей, не одно лицо и не один информационный повод. Мы не позволим втягивать себя в политические игры или манипуляции. То, что происходит сейчас, – это не имеет прямого отношения ни к нашей работе, ни к нашему творчеству,
– утверждает команда.
Что известно о коррупционном скандале в сфере энергетики?
- На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупционную махинацию в сфере энергетики.
- Группа влиятельных лиц зарабатывала на "откатах" и фактически руководила назначениями, тендерами и финансами государственного предприятия Энергоатом, хотя формально таких полномочий не имела.
- По версии НАБУ, руководителем этой преступной группировки был Тимур Миндич, который в материалах дела фигурирует под кодовым именем "Карлсон".
- На фоне скандала президент Владимир Зеленский ввел против него санкции – применены все основные блокирующие меры, кроме запрета на въезд в Украину.
- В то же время Миндич успел покинуть Украину до того, как стало известно, что он фигурирует в пленках НАБУ. По данным СМИ, бизнесмен может находиться в Израиле.