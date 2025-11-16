Однак на тлі гучного корупційного скандалу з Тимуром Міндічем – співвласником Студії "Квартал 95" – деякі артисти почали публічно відмовлятися від участі у концертах. Команда "Кварталу" вже відреагувала на ці заяви виконавців, пише 24 Канал з посиланням на їхню інстаграм-сторінку.

Так, хор "Гомін", KOLA та Надя Дорофєєва заявили, що не виступатимуть 6 та 7 грудня у палаці "Україна", про що повідомили в інстаграмі та Threads.

Хор "Гомін", KOLA та Надя Дорофєєва не виступатимуть на "Вечірньому Кварталі" 6 та 7 грудня / Скриншоти із соцмереж

Інші виконавці наразі публічно не коментували своєї участі.

Афіша виступу "Єдиного Кварталу" у палаці "Україна / Фото з мережі

Водночас з афіші прибрали інформацію про запрошених музикантів.

"Квартал 95" був, є і буде. Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами. 6–7 грудня ми чекаємо вас на наших концертах. Там ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається, та почути нашу позицію. Але ми не хочемо наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Саме тому афіша виглядає так, як виглядає,

– заявила команда студії.

"Квартал 95" наголошує, що студія не пов'язана з політичними процесами чи бізнесами своїх акціонерів.

Для довідки! За даними YouControl, Тимур Міндіч є одним із бенефіціарів та засновників компаній "Квартал ТВ" та "ВІЖН Квартал ТВ". У студії підтверджували, що бізнесмен має юридичний зв'язок із компанією, але нібито не бере участі у її діяльності та не впливає на контент або рішення команди.

"Квартал 95" – це не просто проєкт. Ми – сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід. Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Те, що відбувається зараз, – це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості,

– стверджує команда.

