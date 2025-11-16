Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.

Днями в ЗМІ з'явилася інформація про те, що фігурант плівок НАБУ Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі. Для ілюстрацій деякі видання робили колажі, і на частині з них опинилася співачка Андріана.

ЗМІ писали про виїзд Тимура Міндіча з України на віп-таксі / Скриншоти з мережі

Сказати, що я зла й обурена – це не сказати нічого. Це фото – це скриншот, зроблений з відео, розлетівся по усіх інформаційних ресурсах. Яке я відношення маю до цієї ситуації? Хто вам дав дозвіл використовувати мої фото?

– обурилася співачка.

Вона додала, що пов'язана з транспортною компанією лише тим, що рік тому вони відвозили її на відпочинок у Буковель.

Номера автомобіля замазані. То що на цьому фото роблю я? Мене не можна було обрізати? Або замазати? Я жодним чином не причетна до цієї ситуації. Я не п*зд*ла мільйони,

– наголосила Андріана.

Що відомо про виїзд Тимура Міндіча з України?