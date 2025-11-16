Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.
Днями в ЗМІ з'явилася інформація про те, що фігурант плівок НАБУ Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі. Для ілюстрацій деякі видання робили колажі, і на частині з них опинилася співачка Андріана.
ЗМІ писали про виїзд Тимура Міндіча з України на віп-таксі / Скриншоти з мережі
Сказати, що я зла й обурена – це не сказати нічого. Це фото – це скриншот, зроблений з відео, розлетівся по усіх інформаційних ресурсах. Яке я відношення маю до цієї ситуації? Хто вам дав дозвіл використовувати мої фото?
– обурилася співачка.
Вона додала, що пов'язана з транспортною компанією лише тим, що рік тому вони відвозили її на відпочинок у Буковель.
Номера автомобіля замазані. То що на цьому фото роблю я? Мене не можна було обрізати? Або замазати? Я жодним чином не причетна до цієї ситуації. Я не п*зд*ла мільйони,
– наголосила Андріана.
Що відомо про виїзд Тимура Міндіча з України?
- За даними журналістів, бізнесмен залишив територію України 10 листопада о 2:09 ночі.
- У Державній прикордонній службі заявили, що він мав усі необхідні документи для перетину кордону під час воєнного стану, а правоохоронні органи не надсилали прикордонникам жодних вказівок щодо обмеження його виїзду.
- Для поїздки Міндіч скористався послугами львівського сервісу преміумперевезень "ТаймЛюкс" та виїхав у напрямку Польщі на автомобілі Mercedes-Benz S 350.
- У ЗМІ поширюється інформація про те, що високопосадовець зараз перебуває в Ізраїлі.