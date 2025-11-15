Бізнесмен мав усі документи, які дозволяють перетинати кордону під час дії воєнного стану. Окрім, того прикордонники не отримували жодних вказівок від правоохоронців для обмеження виїзду цьому громадянину. Як встановили журналісти, о 2:09 10 листопада Тимур Міндіч виїхав з України. Вранці того ж дня у нього пройшли обшуки, передає 24 Канал із посиланням на "Схеми".

Як Міндіч виїхав з України?

Щоб втекти з України, Міндіч скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень "ТаймЛюкс". Він перетнув кордон у напрямку Польщі на автомобілі Mercedes-Benz S-350.

ЗМІ з'ясували, що автівка належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку, який є керівником та власником компанії "ТаймЛюкс". Чоловік володіє автопарком із трьох машин, що використовуються для перевезень – це Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.

Довідка: Фірма "ТаймЛюкс" зареєстрована у Львові у травні 2025 року. У компанії немає у власності нерухомості чи транспорту, лише ліцензія на внутрішні та міжнародні пасажирські перевезення. З її соцмереж видно, що послуги надавали ще до офіційної реєстрації – ймовірно, через ФОП Максима Вовка.

Іншим співвласником фірми-перевізника є Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні ДПСУ і в одному із застосунків з перевірки номерів позначений як "начальник відділу боротьби з контрабандою Прикордонна служба".

У коментарі "Схемам" Максим Вовк пояснив, що компанія не перевіряє документи пасажирів, адже це роблять державні органи на кордоні. На уточнення, чи знайомий він із Міндічем, чоловік відповів заперечно. Його бізнес-партнер Ельдар Асадулаєв сказав, що вперше про це чує, після чого завершив розмову.

До слова, нардеп Ярослав Железняк впевнений, що Тимур Міндіч разом із своїм спільником – Олександром Цукерманом – перебувають в Тель-Авіві та обидва є громадянами Ізраїлю.

Що відомо про справу Міндіча?