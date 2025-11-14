Таке припущення Ярослав Железняк висловив, коментуючи указ президента про запровадження персональних санкцій РНБО проти Міндіча і Цукермана, де їх ідентифікують як громадян Ізраїлю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio NV.

Чи справді Міндіча й Цукермана могли позбавити громадянства?

Железняк переконаний, що історія про санкції не сильно буде допомагати слідству як мінімум тому, що сторона захисту – адвокати Міндіча і Цукермана, будуть говорити, що це політичне переслідування. Він також зазначив, що обидва зараз перебувають в Тель-Авіві й що вони "були і є громадянами Ізраїлю".

Я можу припускати, через відсутність одного номера указу президента, що і Міндіч, і Цукерман були позбавлені українського громадянства. Але в будь-якому разі, наскільки я маю інформацію, Ізраїль достатньо активно видає своїх громадян, і в цьому випадку там є зацікавленість не тільки НАБУ і САП, а є зацікавленість американського ФБР,

– додав нардеп.

Железняк нагадав, що фігуранти операції "Мідас" ймовірно "використовували американську юрисдикцію, США, щоб відмивати гроші, а це є вже не тільки злочином у рамках України, а і федеральним злочином".

Варто зауважити, що на сайті президента України серед оприлюднених публічних указів дійсно пропущено один номер: документ про санкції проти Міндіча та Цукермана має № 843, тоді як попередній – № 841.

Зазвичай укази про позбавлення громадянства не публікують, оскільки вони містять персональні дані. Однак про деякі з таких рішень представники Офісу президента можуть повідомити публічно.

