Таке припущення Ярослав Железняк висловив, коментуючи указ президента про запровадження персональних санкцій РНБО проти Міндіча і Цукермана, де їх ідентифікують як громадян Ізраїлю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio NV.
Дивіться також Він – "стрілочник", – Коломойський вперше відреагував на скандал з Міндічем
Чи справді Міндіча й Цукермана могли позбавити громадянства?
Железняк переконаний, що історія про санкції не сильно буде допомагати слідству як мінімум тому, що сторона захисту – адвокати Міндіча і Цукермана, будуть говорити, що це політичне переслідування. Він також зазначив, що обидва зараз перебувають в Тель-Авіві й що вони "були і є громадянами Ізраїлю".
Я можу припускати, через відсутність одного номера указу президента, що і Міндіч, і Цукерман були позбавлені українського громадянства. Але в будь-якому разі, наскільки я маю інформацію, Ізраїль достатньо активно видає своїх громадян, і в цьому випадку там є зацікавленість не тільки НАБУ і САП, а є зацікавленість американського ФБР,
– додав нардеп.
Железняк нагадав, що фігуранти операції "Мідас" ймовірно "використовували американську юрисдикцію, США, щоб відмивати гроші, а це є вже не тільки злочином у рамках України, а і федеральним злочином".
Варто зауважити, що на сайті президента України серед оприлюднених публічних указів дійсно пропущено один номер: документ про санкції проти Міндіча та Цукермана має № 843, тоді як попередній – № 841.
Зазвичай укази про позбавлення громадянства не публікують, оскільки вони містять персональні дані. Однак про деякі з таких рішень представники Офісу президента можуть повідомити публічно.
Корупція у сфері енергетики: коротко про головне
10 листопада НАБУ провело обшуки в Тимура Міндіча та ексміністра енергетики Германа Галущенка. Також обшуки проводилися в Енергоатомі. За даними ЗМІ, Міндіч та брати Цукермани виїхали з України напередодні цього.
НАБУ з'ясувало, що чинні й колишні посадовці, відомий бізнесмен та інші учасники створили злочинну організацію, яка впливала на роботу державних компаній, зокрема Енергоатому.
Постачальників Енергоатому змушували віддавати 10 – 15% від контракту, щоб уникнути затримок платежів або не втратити статус постачальника. Гроші від відкатів проходили через офіс у центрі Києва, який легалізував близько 100 мільйонів доларів. За свої послуги посередники брали відсоток від цих сум.
Розслідування тривало понад 15 місяців. Правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та регіонах, вилучили документи та великі суми готівки. Детективи затримали 5 осіб і оголосили підозру 7 учасникам угруповання.
Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана через підозри у "відмиванні" грошей у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Санкції включають повний перелік обмежень, зокрема блокування активів, заборону на виведення капіталів, заборону участі в приватизації тощо.