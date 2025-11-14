Коломойський, який наразі перебуває під вартою, прокоментував для жуналістів справу Тимура Міндіча, передає 24 Канал.

Що сказав Коломойський про звинувачення на адресу Міндіча?

Бізнесмен заявив, що він слідкує за корупційною історією з Міндічем. На його думку, Міндіч є "стрілочником" і не тягне на главу мафії.

Довідка: Коломойський хотів сказати, що Міндіч є людиною, яку використовують як крайнього або винного, щоб захистити справжніх керівників або відповідальних осіб. Фраза "він не тягне на главу мафії" означає, що, на думку бізнесмена, Міндіч не є реальною головною фігурою чи лідером у злочинній схемі – він просто виконавець або "підставна особа".

Також Коломойський розповів, що раніше мав гарні стосунки з Міндічем. Бізнесмен назвав його "хорошим хлопцем".

Окремо, він зауважив, що справа Міндіча не може бути пов'язана з його власною.

Нагадаємо, що сам Коломойський опинився за гратами у 2023 році. Тоді його звинуватили у фінансових злочинах таких, як шахрайство, легалізація майна й відмивання грошей. За даними слідства, він нібито легалізував понад 500 мільйонів гривень за період 2013 – 2020 років. Також НАБУ висунуло бізнесмену звинувачення в привласненні близько 9,2 мільярда гривень з "ПриватБанку" через схему з офшорними компаніями.

Зверніть увагу! На початку 2000-х Тимур Міндіч почав працювати на олігарха Ігоря Коломойського, ставши топменеджером його бізнес-групи "Приват" та співвласником студії "Квартал 95". Міндіч опинився у центрі уваги ЗМІ після 2018 року, коли журналісти пов'язали його з медійним напрямком "Привату" та офшором Green Family Ltd, що асоціювався з Зеленським. Завдяки цьому він здобув репутацію "сірого кардинала" та емісара Коломойського біля президента. Міндіч регулярно відвідував Ізраїль, куди втік Коломойський після націоналізації "ПриватБанку". а також спілкувався із Зеленським, що підігрівало чутки про їхню дружбу.

Кажуть, що у Коломойського була також думка про можливий шлюб між Тимуром Міндічем і його донькою, але ця ідея так і не втілилася.

Що відомо про справу Тимура Міндіча?