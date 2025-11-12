Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
Що відомо про відсторонення Галущенка?
Юлія Свириденко заявила, що Германа Галущенка відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції.
Сьогодні (12 листопада, – 24 Канал) вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції,
– повідомила посадовиця.
За її словами, обовʼязки міністра тепер виконуватиме заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.
Сам Герман Галущенко також прокоментував своє відсторонення від посади міністра юстиції. Він заявив, що "повністю погоджується" з рішенням, за посаду "не тримається" і буде "доводити свою позицію".
Говорив із Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь,
– написав Галущенко.
За його словами, відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій. Посадовець також додав, що захищатиме себе в юридичній площині та доводитиме свою позицію.
Яка передісторія?
10 листопада НАБУ повідомило про проведення масштабної операції зі викриття корупційних схем в енергетичній сфері, яку реалізують разом зі САП.
Слідство встановило, що незаконне збагачення здійснювалось через систематичну вимогу неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі 10 – 15% від вартості контрактів.