Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко заявила, що Германа Галущенка відсторонили від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Сьогодні (12 листопада, – 24 Канал) вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції,

– повідомила посадовиця.

За її словами, обовʼязки міністра тепер виконуватиме заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Сам Герман Галущенко також прокоментував своє відсторонення від посади міністра юстиції. Він заявив, що "повністю погоджується" з рішенням, за посаду "не тримається" і буде "доводити свою позицію".

Говорив із Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь,

– написав Галущенко.

За його словами, відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій. Посадовець також додав, що захищатиме себе в юридичній площині та доводитиме свою позицію.

Яка передісторія?