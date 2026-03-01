Про це президент України сказав у інтерв'ю ZDF.
Цікаво Росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться Донбасом, – ЗМІ
Які деталі стосовно переговорів із Росією розповів Зеленський?
За словами президента, для того, щоб у перемовному процесі звучали думки звичайних людей, потрібно, щоб на перемовинах були люди. Водночас він зазначив, що нині за столом переговорів переважно перебувають представники держав та політичних інтересів.
А в російському випадку багато з них – це просто есемески. Повідомлення від Росії, які потім працюють на прийом – приймають інформацію і її відправляють. Такі собі сучасні живі листи від Путіна нам і потім від нас Путіну,
– зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що людський вимір у переговорах фактично зберігається лише в гуманітарному напрямку. За його словами, саме там можливі конкретні домовленості між сторонами.
"Коли в росіян є на це мандат, то можна домовлятися про обміни. Цей гуманітарний трек дуже важливий", – підкреслив він.
Водночас глава держави висловив сумнів у можливості вести із російською стороною звичайний діалог, зважаючи на війну та її наслідки.
Але так, щоб раптом команди сіли та поговорили як люди… Росіяни ж убивці для нас. Як ми можемо говорити просто як люди?
– заявив Зеленський.
Чи є прогрес у мирних переговорах України та Росії?
Глава ОП Кирило Буданов розповів, що перемовники у військовій підгрупі досягли максимального прогресу у питанні контролю за припиненням вогню. Водночас Україна та Росія мають полярні позиції щодо територіального питання, і компроміс ще не знайдено.
Кирило Буданов також заявив, що Росія готова прийняти американські гарантії безпеки для України. Російська делегація визнала, що Москва буде змушена це прийняти.
Водночас президент Володимир Зеленський визнав, що відмова Росії від тристоронньої зустрічі може призвести до затяжної війни. За словами президента, якщо Володимир Путін погодиться на зустріч лідерів, з'явиться можливість упродовж найближчих місяців спробувати завершити війну.