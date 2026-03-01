Об этом президент Украины сказал в интервью ZDF.
Какие детали относительно переговоров с Россией рассказал Зеленский?
По словам президента, для того, чтобы в переговорном процессе звучали мнения обычных людей, нужно, чтобы на переговорах были люди. В то же время он отметил, что сейчас за столом переговоров преимущественно находятся представители государств и политических интересов.
А в российском случае многие из них – это просто эсэмэски. Сообщения от России, которые потом работают на прием – принимают информацию и ее отправляют. Такие себе современные живые письма от Путина нам и потом от нас Путину,
– отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что человеческое измерение в переговорах фактически сохраняется только в гуманитарном направлении. По его словам, именно там возможны конкретные договоренности между сторонами.
"Когда у россиян есть на это мандат, то можно договариваться об обменах. Этот гуманитарный трек очень важен", – подчеркнул он.
В то же время глава государства выразил сомнение в возможности вести с российской стороной обычный диалог, учитывая войну и ее последствия.
Но так, чтобы вдруг команды сели и поговорили как люди... Россияне же убийцы для нас. Как мы можем говорить просто как люди?
– заявил Зеленский.
Есть ли прогресс в мирных переговорах Украины и России?
Глава ОП Кирилл Буданов рассказал, что переговорщики в военной подгруппе достигли максимального прогресса в вопросе контроля за прекращением огня. В то же время Украина и Россия имеют полярные позиции по территориальному вопросу, и компромисс еще не найден.
Кирилл Буданов также заявил, что Россия готова принять американские гарантии безопасности для Украины. Российская делегация признала, что Москва будет вынуждена это принять.
В то же время президент Владимир Зеленский признал, что отказ России от трехсторонней встречи может привести к затяжной войне. По словам президента, если Владимир Путин согласится на встречу лидеров, появится возможность в течение ближайших месяцев попытаться завершить войну.