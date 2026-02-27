В интервью Sky News президент рассказал, что во время разговора с Дональдом Трампом предложил провести трехстороннюю встречу на уровне лидеров.

Смотрите также Сколько людей мобилизует Украина и Россия ежемесячно: Зеленский озвучил статистику

Что сказал Зеленский о возможном продолжении войны?

По словам Зеленского, если Владимир Путин согласится на встречу лидеров, появится возможность в течение ближайших месяцев попытаться завершить войну.

Если российский диктатор Путин будет готов к трехсторонней встрече, у нас появится шанс в эти полгода, в эти несколько месяцев встретиться и попытаться закончить войну,

– отметил глава государства.

Президент предупредил, что отказ Кремля от переговоров будет означать "долгую войну". Ситуация может осложниться ближе к выборам в США, когда американская администрация будет больше сосредоточена на внутренней политике.

В случае уменьшения активности Вашингтона, по словам Зеленского, лидерство в переговорном процессе может попытаться взять на себя Европа, однако пока ее участие не является полным. Если же дипломатические усилия не дадут результата, боевые действия могут затянуться на неопределенное время.

Как продвигаются мирные переговоры о завершении войны в Украине?