Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту Sky News Алексу Росси.

Сколько мобилизует человек Украина и Россия?

Зеленский отметил, что украинские военные устали, ротаций на фронте – мало.

Мы мобилизуем 30 – 34 тысячи бойцов в месяц. Дефицит людей серьезный и он продолжается не один год,

– отметил президент.

Что касается России, то у нее мобилизованных за месяц примерно на 10 тысяч больше.

К слову, на днях Зеленский заявил, что Россия распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, используя, в частности, искусственный интеллект. В то же время он признал, что сейчас есть немало проблем с работой ТЦК.

Как Россия пополняет ряды мобилизованных?