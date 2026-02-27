Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту Sky News Алексу Росси.
Сколько мобилизует человек Украина и Россия?
Зеленский отметил, что украинские военные устали, ротаций на фронте – мало.
Мы мобилизуем 30 – 34 тысячи бойцов в месяц. Дефицит людей серьезный и он продолжается не один год,
– отметил президент.
Что касается России, то у нее мобилизованных за месяц примерно на 10 тысяч больше.
К слову, на днях Зеленский заявил, что Россия распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, используя, в частности, искусственный интеллект. В то же время он признал, что сейчас есть немало проблем с работой ТЦК.
Как Россия пополняет ряды мобилизованных?
В России в последнее время началась охота на студентов. Им обещают не фронт, а "золотые горы" – тыловую работу на беспилотниках и миллионные выплаты. Но на самом деле отправляют на передовую.
При этом на 5 год полномасштабного вторжения Кремль до сих пор не объявил всеобщую мобилизацию. Зато придумывает различные варианты "поощрения" и прибегает к угрозам. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что это свидетельствует о реальных проблемах с набором людей в оккупационные войска.
Отдельная группа лиц, которые попадают на фронт, – это срочники. В частности, недавно партизаны "Атеш" установили, что в Крыму их отправляют на войну, подделывая подписи.