Несмотря на то, что проблемы с этим на самом деле существуют, в сети очень много ложных данных, которые играют на руку оккупантам. Такое мнение президент Украины высказал во время интервью для Tagesschau.
Как россияне распространяют дезинформацию о мобилизации в Украине?
Глава государства рассказал, что сейчас есть немало проблем с работой территориальных центров комплектования. Он не взялся подробно описывать эту тему, однако отметил, что "люди и сами все понимают".
Но в то же время Зеленский подчеркнул, что распространяется масса дезинформации, часто с использованием искусственного интеллекта и других средств.
По его словам, это делается намеренно, чтобы создать впечатление, будто Украина принудительно забирает всех подряд, хотя это далеко не соответствует действительности.
Знаете, такая пропаганда – это просто неуважение к тем, кто ушел на фронт добровольно, кто вызвался в первые дни войны, и к тем, кто продолжает идти сейчас,
– высказался президент.
Он рассказал и о том, что сейчас ситуация кардинально отличается от той, что была в 2022-м. В начале вторжения царила особая атмосфера, тогда люди были настоящими героями, полными мужества.
Президент уточнил, что четыре года войны принесли истощение, поэтому понятно, что появилось много причин для усталости. И это, безусловно, влияет на мобилизационные процессы.
Что известно о реформе мобилизации и на что обратить внимание украинцам?
Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о запуске комплексной реформы системы мобилизацииї. По его словам, речь идет о системном, продуманном решении, которое позволит устранить проблемы, накапливавшиеся годами, и одновременно сохранить высокий уровень обороноспособности государства.
Одним из первых заметных результатов реформы стала полная автоматизация процесса продления отсрочек от призыва. Если раньше процедура могла затягиваться на недели и требовала многочисленных документов, визитов в ТЦК и заявлений, то теперь 90% отсрочек продолжаются автоматически через приложение "Резерв+".
В то же время офицер ВСУ Геннадий Олейник обратился к гражданскому населению с советом уже сейчас овладевать военно-полезными навыками, прежде всего тактическую медицину.
Он также отметил, что по прибытии в воинскую часть ни в коем случае не стоит скрывать свои гражданские профессии и умения. Даже "мирная" специальность часто оказывается критически важной для армии – от ИТ и логистики до ремонта техники, строительства укрытий или медицинского сопровождения.