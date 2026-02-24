Попри те, що проблеми з цим насправді існують, в мережі дуже багато неправдивих даних, які грають на руку окупантам. Таку думку президент України висловив під час інтерв'ю для Tagesschau.

Як росіяни поширюють дезінформацію про мобілізацію в Україні?

Глава держави розповів, що наразі є чимало проблем із роботою територіальних центрів комплектування. Він не взявся детально описувати цю тему, однак зазначив, що "люди й самі все розуміють".

Але водночас Зеленський підкреслив, що поширюється маса дезінформації, часто з використанням штучного інтелекту та інших засобів.

За його словами, це робиться навмисно, щоб створити враження, ніби Україна примусово забирає всіх підряд, хоча це далеко не відповідає дійсності.

Знаєте, така пропаганда – це просто неповага до тих, хто пішов на фронт добровільно, хто зголосився в перші дні війни, і до тих, хто продовжує йти зараз,

– висловився президент.

Він розповів і про те, що наразі ситуація кардинально відмінна від тієї, що була у 2022-му. На початку вторгнення панувала особлива атмосфера, тоді люди були справжніми героями, сповненими мужності.

Президент уточнив, що чотири роки війни принесли виснаження, тож зрозуміло, що з'явилося багато причин для втоми. І це, безумовно, впливає на мобілізаційні процеси.

Що відомо про реформу мобілізації та на що звернути увагу українцям?