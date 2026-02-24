Таку думку він висловив під час міжнародної конференції з питань правосуддя Justice Conference, інформує 24 Канал.

Хочу нагадати нам усім: запорукою справедливості, встановлення миру, відновлення довіри та нашого майбутнього є наша українська армія. Доки український солдат тримає фронт, у безпеці перебуває й український тил, і кожен громадянин України,

– наголосив очільник ОП.

Буданов назвав ключ до стабільного та безпечного майбутнього України: відео

За його словами, дипломатичні зусилля мають сенс лише тоді, коли за ними стоїть сильна армія, здатна гарантувати безпеку держави та створити передумови для досягнення справедливого миру. Водночас справедливість, на думку керівника ОП, – це ще й ефективний інструмент стримування.

"Як людина, яка багато років займається питаннями безпеки, скажу вам наступне: справедливість – це інструмент стримування, що суттєво зменшує ймовірність повторення війни. Справедливість робить агресію надто дорогою і ризикованою", – резюмував Буданов, натякаючи, що поєднання сильної армії та принципів справедливості – єдиний реалістичний підхід на шляху до миру і стабільного геополітичного порядку.