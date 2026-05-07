Про це 7 травня повідомив президент Володимир Зеленський.

Чи дотримується Росія режиму тиші?

Володимир Зеленський повідомив, що від початку доби 7 травня Росія запустила по Україні вже близько 100 ударних дронів, провела десятки штурмів на основних напрямках фронту, завдала стільки ж авіаударів.

Від рук ворога суттєвих пошкоджень зазнали цивільні об'єкти на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Херсонщині. Під ударом була також залізниця і енергетика. Понівечені локомотиви та інфраструктура Укрзалізниці.

Усе це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі,

– наголосив український лідер.

Зеленський вкотре заявив, що Україна буде діяти "справедливо – з дня на день". Адже Росія ігнорує і порушує запропонований режим тиші з опівночі 6 травня.

У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії,

– пояснив Зеленський "дзеркальні дії".