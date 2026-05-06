Історик, політик, дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що у Кремлі реально побоюються інцидентів з українськими дронами під час параду до 9 травня. Не секрет, що це сакральна річ для російської пропаганди. І атака безпілотниками стане справжнім ударом по іміджу диктатора Путіна як серед росіян, так і в усьому світі.

Чи можуть Штати натиснути на Україну?

Як вважає Безсмертний, Дональд Трамп дійсно міг отримати прохання від диктатора Путіна, аби вплинути на Україну. Зрозуміло, що сам він не буде дзвонити і все це організовувати. До цього залучають чиновників з "технічного рівня".

США постійно дзвонять до України з того моменту, коли Трамп сказав, що перемир'я – його ідея. Дзвінки йдуть з технічного рівня – нижче керівника департаменту в Держдепі. Ці дзвінки вже точно були. Президент Зеленський говорив, що офіційної пропозиції про перемир'я не було. Це свідчить, що неофіційні пропозиції були. Це я кажу як людина, яка працювала в цій сфері,

– зазначив Безсмертний.

При цьому Україна одразу дала чітку й правильну відповідь – оголосила про перемир'я на 6 травня. Росія ніяк на нього не відреагувала. І тепер вже хід за Україною.

У цій ситуації, вважаю, потрібно запустити безпілотники на 9 травня. Нехай вони просто пролетять над Красною площею. Хай ці всі "герої", які повилізають з бункерів, зрозуміють, що таке війна,

– наголосив Безсмертний.

Зверніть увагу! Україна поки не ухвалила остаточного рішення щодо припинення вогню на 9 травня. Сили оборони готують дзеркальну відповідь на дії Росії. Наразі відомо, що ворог не дотримався режиму тиші, який Україна оголосила 6 травня. Ще станом на обід Росія здійснила 1820 порушень.

При цьому генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Україні не варто завдавати ударів по параду на 9 травня в Москві. Потенційні негативні наслідки переважають позитив, який вдасться досягнути такою атакою. Однак важливо, аби Україна не розкривала усі "карти", що зараз і відбувається.

Росія погрожує Україні через 9 травня

У будь-якому разі в Кремлі не на жарт схвильовані через безпеку свого параду на 9 травня. Цього року він навіть пройде без військової техніки. Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що там побоюються атак українських дронів.

Також в Росії відкрито погрожують вдарити по центру Києва, якщо щось піде не так на параді 9 травня. Речниця МЗС Росії Марія Захарова переконує, що вони здійснять атаки по "центрах прийняття рішень". Там закликали іноземних дипломатів дослухатися до цих слів та евакуюватися.

Президент Володимир Зеленський констатував, що Україна пропонувала повне припинення вогню на 6 травня. Але у відповідь отримала нові атаки. При цьому Росія довоювалася до того стану, що їхній головний парад тепер залежить від того, що вирішить зробити Україна.