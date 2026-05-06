Историк, политик, дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что в Кремле реально опасаются инцидентов с украинскими дронами во время парада к 9 мая. Не секрет, что это сакральная вещь для российской пропаганды. И атака беспилотниками станет настоящим ударом по имиджу диктатора Путина как среди россиян, так и во всем мире.

Могут ли Штаты надавить на Украину?

Как считает Бессмертный, Дональд Трамп действительно мог получить просьбу от диктатора Путина, чтобы повлиять на Украину. Понятно, что сам он не будет звонить и все это организовывать. К этому привлекают чиновников с "технического уровня".

США постоянно звонят в Украину с того момента, когда Трамп сказал, что перемирие – его идея. Звонки идут с технического уровня – ниже руководителя департамента в Госдепе. Эти звонки уже точно были. Президент Зеленский говорил, что официального предложения о перемирии не было. Это свидетельствует, что неофициальные предложения были. Это я говорю как человек, который работал в этой сфере,

– отметил Бессмертный.

При этом Украина сразу дала четкий и правильный ответ – объявила о перемирии на 6 мая. Россия никак на него не отреагировала. И теперь уже ход за Украиной.

В этой ситуации, считаю, нужно запустить беспилотники на 9 мая. Пусть они просто пролетят над Красной площадью. Пусть эти все "герои", которые повылезают из бункеров, поймут, что такое война,

– подчеркнул Бессмертный.

Обратите внимание! Украина пока не приняла окончательного решения о прекращении огня на 9 мая. Силы обороны готовят зеркальный ответ на действия России. Сейчас известно, что враг не придерживался режима тишины, который Украина объявила 6 мая. Еще по состоянию на обед Россия осуществила 1820 нарушений.

При этом генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Украине не стоит наносить удары по параду на 9 мая в Москве. Потенциальные негативные последствия перевешивают позитив, который удастся достичь такой атакой. Однако важно, чтобы Украина не раскрывала все "карты", что сейчас и происходит.

Россия угрожает Украине из-за 9 мая

В любом случае в Кремле не на шутку взволнованы из-за безопасности своего парада на 9 мая. В этом году он даже пройдет без военной техники. Представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что там опасаются атак украинских дронов.

Также в России открыто угрожают ударить по центру Киева, если что-то пойдет не так на параде 9 мая. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова убеждает, что они осуществят атаки по "центрам принятия решений". Там призвали иностранных дипломатов прислушаться к этим словам и эвакуироваться.

Президент Владимир Зеленский констатировал, что Украина предлагала полное прекращение огня на 6 мая. Но в ответ получила новые атаки. При этом Россия довела себя до того состояния, что их главный парад теперь зависит от того, что решит сделать Украина.