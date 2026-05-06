Об этом сообщает BILD.

Как в Москве усиливают оборону?

Несмотря на потенциальные угрозы, российский диктатор Владимир Путин все же планирует провести 9 мая парад на Красной площади.

На фоне подготовки к торжествам СМИ сообщают, что в Москве и Санкт-Петербурге могут полностью отключить мобильный интернет, чтобы исключить его использование для навигации дронов.

Российские политики также признают угрозу: в частности, депутат Алексей Журавлев, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, назвал парад "опасным мероприятием" – из-за риска атак украинских беспилотников.

В то же время в Москве боятся не только этого.

По информации европейской разведки, Владимир Путин опасается покушения или даже переворота в России, и дроны рассматривают как один из возможных инструментов.

На этом фоне Кремль наращивает оборону столицы. В сети появилась карта, созданная на основе спутниковых снимков, которая, вероятно, отражает новое кольцо противовоздушной обороны вокруг Москвы. По имеющимся данным, только в 2025 году там могли установить около 43 специальных башен с системами ПВО.

Интересно! Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что в последние дни украинские военные продемонстрировали, что их беспилотники способны долетать и до Москвы. В частности, в сети публиковали последствия прилета беспилотника по жилому комплексу "Мосфильмовский", что в нескольких километрах от Кремля. На этом фоне в Кремле решили провести нетипично "скромный парад" – без традиционной колонны военной техники.

В то же время в соцсетях сообщают, что для усиления защиты столицы часть подразделений противовоздушной обороны перебрасывают из других регионов. Фактически это свидетельствует о концентрации ресурсов вокруг Москвы, тогда как обеспечить одинаковый уровень защиты по всей территории страны российские власти не могут.

Также в конце марта Владимир Путин утвердил поправки в законодательство об оружии, которые впервые позволяют частным охранным компаниям применять боевое стрелковое оружие для охраны критической инфраструктуры, прежде всего нефтяных объектов.

Напомним, недавно журналисты CNN сообщили, что в российских элитах якобы усиливаются опасения относительно возможной внутренней нестабильности, в частности риска переворота. В этом контексте внимание обращают на бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.

Как сообщается, его рассматривают как одну из влиятельных фигур в военно-политической среде, которая теоретически может представлять вызов для стабильности власти. В то же время позиции Шойгу в значительной степени держатся на личном доверии Владимира Путина и многолетних неформальных связях.

Политолог Николай Олещук в эфире 24 Канала объяснил, что признаки паранойи у Путина были заметны еще до полномасштабной войны, когда он отгораживался от окружения длинными столами, карантинами и постоянными барьерами.

Впоследствии этот страх только усилился после мятежа Евгения Пригожина летом 2023, который показал, что даже в жестко контролируемой системе могут возникать опасные для Кремля сбои.

Как Россия срывает перемирие?

Вечером 4 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. По его словам, Украина будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Уже утром 6 мая стало известно, что российские войска нарушили режим тишины и совершили серию атак по территории Украины. Под ударами оказались несколько регионов, в частности Харьковщина и Запорожская область, что подтвердил президент Владимир Зеленский.

По его словам, только за утро зафиксировали 1820 нарушений – речь идет об обстрелах, попытки штурмов, авиаудары и применение беспилотников. Зеленский также отметил, что Украина ранее заявляла о зеркальном ответе, а дальнейшие действия будут определять военные и разведка после получения вечерних докладов.