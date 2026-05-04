Что сказал Зеленский о режиме тишины с Россией?

Владимир Зеленский отметил, что не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором пишут в российских социальных сетях. В частности, речь шла о "перемирии" до сакрального для россиян 9 мая.

Украинский президент ответил Кремлю другим предложением, которое сразу же ввел.

Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая,

– написал глава государства.

По словам Зеленского, за время, что есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины.

"Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Пришло время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", – резюмировал президент Украины.

Кстати, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала сказал, что Кремль может использовать "перемирие" до 9 мая как элемент значительно более широкой игры. По мнению эксперта, в Москве могут использовать любой инцидент после парада или уже под его завершение, чтобы снова обвинить Украину и подать это как основание для новой эскалации.

Как и на когда Россия объявляла "перемирие" с Украиной?

Разговоры о возможном перемирии для сакрального для россиян Дня Победы начали звучать еще в конце апреля. Российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом 29 апреля заявил, что готов остановить боевые действия 9 мая.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что Киев не получал никаких официальных или неофициальных предложений о перемирии ни от Москвы, ни от Вашингтона. По мнению главы государства, Кремль стремится к перемирию на один или несколько дней в первую очередь, чтобы защитить свой ежегодный военный парад в Москве от потенциальных украинских ударов.

Глава государства также говорил, что предложение прекратить огонь на один день является "нечестным", ведь перед этим Россия будет убивать украинцев. Также Зеленский сказал, что если договариваются Америка и Россия, важно, чтобы украинская сторона знала, о чем они говорят.

Уже 4 мая в минобороны России объявить временное "перемирие" на период празднования Дня Победы, то есть 8 – 9 мая. В то же время в министерстве страны-агрессора отметили, что в случае "попыток Украины сорвать празднование Дня победы" российская армия якобы может нанести ответные удары, в частности по центру Киева.