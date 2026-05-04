Об этом сообщают в Минобороны страны-агрессора.

На что рассчитывает Россия 9 мая?

Минобороны России заявило о введении перемирия 8 – 9 мая. В ведомстве сообщили, что российские войска якобы "примут все меры" для обеспечения безопасности праздничного парада в Москве, а также рассчитывают, что украинская сторона поддержит эту инициативу.

В то же время в заявлении отметили, что в случае "попыток Украины сорвать празднование Дня Победы" российская армия якобы может нанести ответные удары, в частности по центру Киева.

Там цинично добавили, что ранее, «несмотря на имеющиеся возможности», россияне якобы воздерживались от подобных действий, мол, из соображений гуманитарного характера.

Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости заблаговременно покинуть город,

– говорится в сообщении вражеского Минобороны.