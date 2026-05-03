Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, что ни США, ни Европа не оказывают достаточного давления, поэтому для Путина нет стимула идти на реальный мир.

Почему Кремль не может гарантировать безопасность на 9 мая?

По словам эксперта, россияне умеют работать с ПВО, и недооценивать их не стоит. Но территория настолько большая, что полностью закрыть ее от дронов невозможно, и это не под силу ни одной стране мира.

Украина имеет все инструменты и все основания сделать 9 мая опасным для Москвы – как симметричный ответ на террористические атаки по украинским городам. В разных регионах России уже виден результат.

Жители Перми выходят на кофе – и раздается тревога. "Какой ужас, как страшно" – говорят они. Москвичам тоже страшно, когда летят дроны. Именно поэтому уже сейчас говорят об ограничении связи в столице РФ и даже о недопуске депутатов Госдумы на парад. Вот почему в Кремле просят об этом перемирии,

– объяснил Клочок.

В прошлом году Путин объявил его только из-за давления Трампа. А теперь и Лукашенко, и Трамп заявляют, что это их идея – и эта путаница сама по себе показательна. Все это свидетельствует об одном: Россия не имеет достаточно средств, чтобы безопасно провести парад. В то же время Зеленский предлагает другое, а именно: длительное перемирие и переход к дипломатии.

"Но я не вижу в Кремле намерений останавливать войну. Возможно, произойдет что-то неординарное, но предсказать конец войны крайне сложно. Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас сказала, что не будет унижаться перед Путиным и просить о переговорах. Также она отметила, что США должны проявить характер. Хорошо, что Швеция хотя бы одно российское судно задержала и конфисковала", – сказал Клочок.

Сейчас ни Европа, ни Трамп не оказывают реального давления на Россию. Однако то, что Путин уже не может гарантировать безопасности на собственной территории – кардинально меняет ситуацию.

Обратите внимание! Политолог Тарас Загородний отметил, что Кремль имеет четкую цель, но пытается замаскировать ее публичной риторикой. Разговоры о перемирии на 9 мая появились именно тогда, когда в Москве активно готовятся к параду, и, вероятно, опасаются новых ударов по своей территории. Вскоре после этого состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, и такое совпадение лишь усиливает подозрения, что за заявлениями о паузе стоят вовсе не мирные намерения.

Что известно о позиции Украины к перемирию на 9 мая?

Украина уже отреагировала на предложение Путина, которое тот передал через Трампа. Президент Зеленский четко дал понять, что Киев готов к длительному прекращению огня и заинтересован именно в таком формате, а не в краткосрочной паузе на один день.

В то же время возможности Украины существенно выросли по сравнению с прошлым годом. Политтехнолог Загородний напомнил о прошлогодних "фейерверках" и перебоях в работе российских аэропортов и предположил, что Силы обороны могут и в этом году подготовить "дополнения" к праздничному параду.