Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в эксклюзивном интервью 24 Каналу в рамках Киевского форума по безопасности объяснил, что может заставить Владимира Путина остановиться. По его мнению, решающими здесь станут не политические жесты, а деньги, состояние армии и предел, до которого дойдет сама российская система.

Что может заставить Путина остановить войну?

Быстрой революции в России или легкого свержения Путина Курт Волкер не прогнозирует, потому что тот годами собирал под себя все главные рычаги влияния – внутренние и внешние спецслужбы, полицию, армию, военную разведку, государственные предприятия и часть олигархов. Но именно эта система уже подходит к черте, когда продолжать войну становится все труднее: Путин оказывается в большей изоляции, поддержка ослабевает, а внутри страны исчезает уверенность, что нынешний курс имеет смысл.

Я не думаю, что революция или попытка переворота произойдет легко. Однако мы уже видим, что Путин больше не может продолжать. Система перестает работать, поддержки больше нет. Он находится в определенной изоляции. В какой-то момент Путин встанет перед выбором: сохранить государство или продолжать войну,

– сказал Волкер.

Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем сильнее будет давление не только на российскую экономику, но и на саму вертикаль власти. Проблема для Кремля может вызреть уже внутри различных ветвей системы, поэтому прекращение огня в определенный момент станет не жестом доброй воли, а способом выиграть время, стабилизировать ситуацию и не довести государственный механизм до внутреннего сопротивления.

Вниманию! Европейская разведка обнародовала данные, по которым в российских элитах существуют опасения относительно возможного внутреннего переворота, а среди фигур, связанных с таким риском, называют Сергея Шойгу. Несмотря на отставку с должности министра обороны в 2024 году, он сохранил значительное влияние в силовом блоке как секретарь Совета безопасности России, а дела против людей из его окружения, в частности против бывшего заместителя Руслана Цаликова, только усиливают напряжение внутри российской верхушки.

Волкер считает, что за несколько месяцев или до конца года Путин может дойти до решения о прекращении огня. По его мнению, Кремль подтолкнут к этому прежде всего финансы, состояние армии и ухудшение ситуации внутри самой российской системы.

Я сказал, что это может произойти через несколько месяцев или до конца года. Думаю, финансы имеют для Путина большое значение. Сейчас он получает несколько больше денег благодаря сверхприбыли от нефти, но это не столько, сколько он мог бы получить. Это сыграет большую роль,

– подчеркнул Волкер.

Кремль и дальше может надеяться, что сумеет переиграть Запад и заставить Дональда Трампа давить на Украину, но этого не произойдет, тогда как экономика и военная машина России уже заходят в "красную зону", а ситуация не улучшается, а ухудшается.

Нефть дала Путину передышку, но не выход

Война США против Ирана действительно повлияла и на ход войны России против Украины. Кремль получил несколько месяцев дополнительной прибыли от нефти, а вместе с ним и короткое ощущение, что может тянуть боевые действия дольше, чем казалось еще недавно.

Думаю, мы уже двигались в направлении, когда Россия проигрывала финансово, экономически и военно. Это уже происходило. А теперь мы дали России несколько месяцев финансовой сверхприбыли,

– сказал Волкер.

Однако, этот запас времени не ломает общей тенденции. Если давление на российские финансы и армию сохранится, Путину придется думать уже не о том, как дожать Украину, а о том, как не загнать собственную систему в еще более глубокий кризис.

Не думаю, что Владимир Путин занимается общим состоянием экономики – его не интересует, как живут люди. Он считает, что россияне могут страдать безгранично,

– подчеркнул Волкер.

Для него решающим является способность и дальше платить за армию, производить новую технику и держать войну в том же темпе. Именно с этим у Кремля уже начинаются проблемы, а высокие цены на нефть не смогут долго их прикрывать.

К слову: в ISW считают, что дополнительные доходы России от роста цен на нефть не способны перекрыть ее экономические проблемы, поскольку эти средства быстро съедают военные расходы, в частности увеличенные с середины февраля выплаты за новые контракты с минобороны. В то же время нефтепереработка в России упала до 4,69 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с декабря 2009 года: Bloomberg связывает это с ударами Украины по нефтяной инфраструктуре, тогда как AP отмечает, что влияние этих атак на доходы Кремля пока оценивают по-разному.

Вашингтону все равно придется договариваться с Ираном, а это повлечет за собой снижение нефтяных цен. Тогда перед Кремлем снова встанет тот же вопрос, который сейчас лишь ненадолго отодвинулся: хватит ли ресурсов, чтобы и дальше вести войну.

Кремль может подать паузу без отказа от своих заявлений

Еще до саммита на Аляске западные медиа писали, что Путин собрал ближайшее окружение и спросил, готово ли оно к завершению войны. В ответ услышал согласие, но с условием: Украина должна принять российские требования и отдать Донбасс.

Напомним! В Кремле давят на Киев из-за темы переговоров и требуют "болезненных решений". Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня Украина должна согласиться на вывод ВСУ с Донбасса, иначе условия якобы станут еще хуже. В то же время Киев эту позицию отвергает: Владимир Зеленский ранее отмечал, что отказ от Донбасса откроет России путь для дальнейшего наступления и будет означать, что государство фактически покинет людей, которые остаются на подконтрольной Украине части региона.

В то же время окончательно определять, что именно считать "российскими условиями", в Кремле может только сам Путин. Именно поэтому он в любой момент может изменить тон и заявить, что на определенном этапе уже получил то, что считал достаточным результатом.

Путин сам решает, какими являются "российские условия",

– сказал Волкер.

При таком сценарии остановку боевых действий в Кремле могут подать не как слабость или отступление, а как якобы сознательное политическое решение. Для внутренней аудитории это могут завернуть в риторику о "первом этапе", "достигнутые цели" и "гуманитарные соображения", чтобы не признавать, что на самом деле Россия уперлась в предел своих возможностей.

Он может сказать, что на первом этапе они достигли достаточных результатов, что это была жестокая война для украинского народа, поэтому они делают паузу по гуманитарным соображениям,

– объяснил Волкер.

Для Украины такая пауза могла бы стать не просто передышкой, а временем для укрепления собственных позиций. Речь шла бы о том, чтобы закрепить прекращение огня, лучше интегрировать ПВО с западными системами, развернуть коалицию желающих, получить гарантии безопасности и быстрее двигаться к вступлению в ЕС.

Последние новости о мирных переговорах и давлении на Кремль

Летом 2026 года для Кремля может наступить переломный момент в войне против Украины. На саммите Европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский заявил, что именно тогда Путин будет решать, пытаться ли дальше расширять войну, или переходить к дипломатии, хотя в СНБО одновременно указывают, что российская армия имеет план боевых действий как минимум до осени.

29 апреля генерал Кит Келлог заявил, что Россия не выиграет эту войну, и призвал Кремль вернуться к переговорам. Он отметил, что Москва не достигла своих главных целей, не смогла захватить значительно больше украинской территории и вряд ли получит остальную часть Донбасса, тогда как потери российской армии уже оценивают в 1,2 – 1,4 миллиона убитыми и ранеными.

Параллельно в самой России растет нервозность в верхушке. По данным европейской разведки, Путин усилил личную охрану, ограничил круг контактов и ввел дополнительные меры безопасности после убийств российских военных руководителей, а в Кремле опасаются утечек информации, заговоров и новых попыток мятежа.