Это заявление Кит Кэллог сделал еще 29 апреля в эфире Fox Business. Украинские СМИ обратили на него внимание сейчас.

Что сказал Келлог россиянам?

По мнению бывшего спецпредставителя Трампа по Украине, наше государство эффективно противостоит россиянам. Например, с 2014 года Украина потеряла лишь 1 процент своей земли.

Зато если бы российские наступления были успешными, то захватчики оккупировали бы значительно больше. Но реальность другая.

Я бы сказал россиянам: вы не выигрываете эту войну, вы ее проигрываете. Идея победы заключается в том, чтобы вы были на другой стороне Днепра, в Харькове, в Киеве. Вы этого не сделали. Почему бы вам просто не вернуться к переговорам и не сказать: "Это все, что мы получим"?

– спросил Келлог.

По его словам, Россия не получит остальную часть Донбасса. Келлог напомнил, что был в Донецкой области и это хорошо укрепленная территория.

Я думаю, что у россиян есть проблема, которую Путин просто не признает, но сейчас у него есть проблема с Зеленским в том смысле, как воюют украинцы. Они воюют очень хорошо,

– подытожил генерал.

Россияне же потеряли около 1,2 – 1,4 миллиона человек погибшими и ранеными. Келлог напомнил, что в Афганистане потери советских войск были около 18 тысяч. А потому Путин имеет "экономические проблемы".

Келлог предлагает альтернативу НАТО, чтобы защищаться от России

Генерал призвал Трампа создать "новое НАТО, новый оборонный союз с Европой". Сейчас Альянс имеет очень раздутую архитектуру и мало вкладывается в оборону.

Если посмотреть на британцев сейчас, они едва могут развернуть силы: у них есть два авианосца, оба на техническом обслуживании. Их бригады работают примерно так же, как одна из шести. А если посмотреть на возможности, то их просто нет. Поэтому я думаю, что нам нужно осознать это и сказать: нам нужно что-то другое,

– объяснил Келлог.

Генерал предлагает принять Украину в такой оборонный альянс.