Соответствующие данные привело "РБК-Украина" в статье "Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы". Она вышла утром 4 мая.

Кто и зачем будет давить на Украину?

СМИ не указало, что это может быть – давление на мирных переговорах или что-то другое. Но привело примерные сроки, когда это может произойти, – лето.

Мы знаем, что в июне-июле может быть много вызовов из-за очередной попытки россиян и сочувствующих россиянам дожать Украину до "согласия" на приятное Путину завершение войны. Соответственно, чем результативнее будет армейская реформа, тем сильнее будут позиции в дипломатии, учитывая потенциальное давление, которое может быть,

– поделился собеседник издания в окружении Зеленского.

Напомним, что в июне начнется реформа армии реформа армии, о чем президент заявил 1 мая. Детали еще согласовывают, но уже известно, что зарплаты военных значительно повысят. Для тыловых должностей обеспечение должно быть не менее 30 тысяч гривен, для боевых позиций – гораздо больше. Усилят и контрактную систему.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала объяснил, что Россия уже имеет план боевых действий как минимум до осени. Впрочем, есть замкнутый круг: российская армия не способна решать политические задачи российского руководства. А политическое руководство не способно представить свое существование без войны.

Зеленский тоже считает, что лето станет переломным

Президент 4 мая во время выступления на открытии восьмого саммита Европейского политического сообщества в Ереване сказал: было бы хорошо выработать один общий европейский голос для разговора с россиянами. И найти рабочий дипломатический формат. Несмотря на это, Украина на связи с США.

Это лето будет тем моментом, когда Путин будет решать, что делать дальше - расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. И мы должны толкать его в направлении дипломатии,

– высказался Зеленский.

