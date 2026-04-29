Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала объяснил, что Россия уже имеет план боевых действий как минимум до осени. По его словам, логика действий Кремля показывает: там думают не только о ближайших месяцах, но и о продолжении войны в 2026 году.

Кремль не отказался от оккупации Украины

Россия не отказалась от планов продолжать активные боевые действия, для этого враг хочет и дальше давить на Востоке, в Запорожской области и на севере, чтобы растягивать украинские резервы. Сейчас, в Кремле уже рассматривают даже непопулярные для собственного общества шаги, если они позволят тянуть войну дальше.

Ключевая задача Путина в целом – оккупация Украины и политическое присоединение к территории России, скажем так. Это его самая большая задача,

– сказал Коваленко.

Среди таких сценариев – и новая частичная мобилизация, потому что потери врага уже превышают количество контрактников и наемников, которых удается привлекать, а сами боевые действия там планируют как минимум до осени.

Вниманию! После доклада руководителя ГУР Олега Иващенко президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка имеет документы российского Генштаба, где признают неспособность выполнить поставленные Кремлем задачи. Несмотря на это, по словам главы государства, российское руководство готовит новые наступательные операции и планирует увеличивать численность войска через расширение мобилизационных процессов.

Для подготовки к такому сценарию в России уже ограничивают Telegram и вообще все сильнее зажимают информационное пространство, чтобы не допустить даже мыслей о возможных протестах.

Напомним! В России почти полностью заблокировали Telegram, и это может быть связано не только с желанием скрыть от населения новые непопулярные решения, в частности возможную мобилизацию. Как пояснил Иван Ступак, российские силовики давно убеждали Путина, что Telegram и открытый интернет представляют угрозу для режима, потому что через них россияне видят реальную ситуацию на фронте, а украинские спецслужбы могут проводить вербовку и другие операции.

В то же время реальные возможности российской армии, по его оценке, не соответствуют тем планам, которые Кремль и дальше держит в голове. Речь идет и о попытке захватить весь Донбасс, и о выходе к подступам Запорожья, но даже на тех направлениях, которые Москва считала приоритетными, она не смогла выполнить собственные задачи. В качестве примера он привел Покровск, который россияне намеревались оккупировать еще в начале 2025 года, однако город они лишь разрушили, не сломав фронт за ним.

Так же нереалистичной является задача оккупации всей Донецкой, Луганской области в этом году. То, что там Генштаб российский вешает лапшу Путину на уши, – это отдельная история. Они хотят это, но они этого не достигнут,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Между этими планами и реальными возможностями российской армии все больший разрыв, поэтому даже там, где Кремль рисует себе большие цели, выполнить их имеющимися силами он не сможет. Война для Кремля продолжается потому, что отказаться от нее они уже не способны.

Кремль привязал себя к войне

Даже когда заявленные цели остаются недостижимыми, это не толкает Москву к пересмотру курса. По словам Коваленко, в российской верхушке уже есть понимание, что ни полная оккупация Украины, ни летние планы Кремля не имеют реальной основы, но сама система не видит для себя другого способа существования, кроме продолжения войны.

Возникает такой замкнутый круг, когда российская армия не способна решать политические задачи российского руководства. А политическое руководство не способно представить свое существование без войны, которую оно не может выиграть,

– сказал Коваленко.

Именно поэтому Кремль не сворачивает войну, а и дальше пытается удерживать давление на фронте и бить по украинским городам, даже без реального шанса выполнить собственные стратегические планы. Для Москвы главным становится уже не победа как таковая, а попытка во что бы то ни стало сохранить сам режим.

К сожалению, война пока продолжается. К сожалению, враг будет бомбить украинские города, действительно, но будет нести большие потери и не достигнет успеха на Донетчине, на Луганщине, на Запорожье, на севере. У них не будет выполнено их стратегических задач,

– подытожил руководитель ЦПИ.

Что известно о новых признаках напряжения внутри России?

В России все чаще публично критикуют власть критикуют власть даже те, кто раньше ее обслуживал. Z-военкоры и блогеры открыто возмущаются блокировкой соцсетей, Telegram и мобильного интернета. Если раньше за такие слова сразу писали доносы, то теперь подобные сообщения уже распространяют, и это выглядит как изменение настроений в части российской среды.

Недовольство в России подпитывают последствия войны, экономические проблемы и новые ограничения внутри страны. В российском обществе все громче говорят о провалах власти, а эксперты уже употребляют формулировки вроде "кухонная революция" – когда политику Кремля все чаще обсуждают и критикуют в быту, даже без открытого протеста.

В то же время часть такой критики не стоит воспринимать как готовый бунт против Путина. По оценке Тараса Загороднего, негативные заявления от российских блогеров и "лидеров мнений", которые остаются внутри системы, могут быть попыткой направить недовольство в безопасное для власти русло и держать его под контролем.

Серьезные внутренние потрясения в России возможны лишь при совокупности нескольких факторов. Загородний считает, что важную роль здесь играют удары Украины по российским нефтяным объектам, в частности по Туапсе, а также накопление экономических проблем. Но для реальной дестабилизации, по его словам, нужен и отдельный триггер внутри самой России – фигура или событие, которое сможет повести это недовольство дальше.