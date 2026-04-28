Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала предположил, с чем связано появление критики действия Владимира Путина. Он предположил, к чему такими заявлениями готовят россиян в будущем.

О чем свидетельствует усиление критики власти в России?

Сазонов отметил, что это интересная тенденция, когда российские военкоры откровенно вылавливают недовольство действиями Путина, который все запрещает. Речь идет о блокировании соцсетей и замедленной работе мобильного интернета в России.

Ранее за такое высказывание на таких z-военкоров сразу писали доносы, а сейчас его репостят.

Обратите внимание! Кирилл Сазонов обратил внимание на то., что z-военкоры уже не боятся жестко критиковать Путина. Он привел цитату одного из пропагандистов, который пишет о том что, "когда какой-то человек в свои 70+ лет с рождения не думает, а только запрещает все и все, это называется "деменция". Сазонов считает, что военкор приказал именно Путина, и это показательно и свидетельствует о том, что критики российской власти осмелели.

"Пока критики Путина еще не называют на прямое его имя. Но тенденция по критике действий власти в России распространяется. Они уже набрасывают понемногу на Путина, потому что у них есть ощущение, что он уже ненадолго. Он или проигрывает войну, или его ликвидируют украинцы, или свои",– заметил военнослужащий.

Этим заявлениям российских пропагандистов следует доверять, по мнению политолога, потому что они очень тонко реагируют на процессы, происходящие в российском обществе и власти.

Они не ошибаются, поэтому выживают благодаря тому, что всегда вовремя меняют позицию, переобуваются. Потому что тот, кто это делает медленно, тот уже не жив. Поэтому на их заявления следует обратить внимание, потому что это очень показательно,

– объяснил он.

Военнослужащий предположил, что таким образом российское общество готовят или оно само созревает к тому., что "Акела" уже старый, он промахивается и его нужно его на кого менять.

А дальше обычно или случается какая-нибудь болезнь, или передозировка свинца в организме, или удар табакерки, или еще что-то,

– заметил Кирилл Сазонов.

Поэтому, добавил он, российская элита очень хочет "слить" Путина.

Что происходит в России?

В стране-агрессорке волну возмущения вызвали ограничение доступа к интернету и блокировка работы мессенджеров. Эти действия повлияли на рейтинг Путина, стремительно падающий. По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Башня" Валерия Клочко, в России население не удовлетворено последствиями войны в Украине и ситуацией в экономике и там уже появился тезис "кухонная революция".

Сегодня в России как во времена Брежнева россияне обсуждают на кухнях правильно ли проводят политику власть, или нет. Поэтому, как считает Клочок, нельзя исключать, что с Россией может произойти то же, что и вышло из СССР.

В то же время в российском обществе все громче звучит недовольство властью. Блоггеры комментируют ее откровенные провалы. Однако по словам политтехнолога Тараса Загороднего, негативные высказывания по Кремлю российских лидеров мнений направлены на канализацию протестов и это "внутренние игры ФСБ".