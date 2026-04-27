Заявление Владимира Путина на Совете законодателей 27 апреля передает российское пропагандистское издание Lenta.ru.
Почему Путин сказал, что "Россия – вечная"?
Владимир Путин заявил, что бизнес в России сталкивается с "административными и бюрократическими преградами, которые затрудняют реализацию инициатив". По его словам, такие "барьеры" нужно "постепенно устранять, чтобы обеспечить более эффективное развитие экономики".
В то же время он очертил собственное видение будущего страны-агрессора, отметив ее "историческую преемственность" и "существование вне краткосрочных политических циклов". В этом контексте Путин снова прибегнул к риторике о "вечности" России.
Лишние барьеры тормозят развитие, это явления временные, те, что проходят. А Россия – вечная,
– цинично заявил Путин.
Поэтому по словам российского диктатора, законодательство России должно быть "гибким, динамичным, прогрессивным, направленным в будущее". Но пока неизвестно, в какое именно будущее оно будет направлено, пока Россия продолжает полномасштабную войну против Украины.
Кстати, публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов предположил в эфире 24 Канала, что Владимир Путин начинает терять контроль над собственными пропагандистами и лидерами мнений. Эксперт отметил, что все больше откровенно пропутинских блоггеров начинают критиковать режим.
Какие еще заявления Путин делал недавно?
Владимир Путин недавно впервые впервые признал проблемы с отключением интернета в России. Российский диктатор обосновал эти действия "безопасностью", а также пожаловался на "украинские террористические атаки".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент готов встретиться с Зеленским, но только на этапе "финализации договоренностей". В то же время Дмитрий Песков заявил, что Россия, мол, не видит признаков готовности Украины к мирному урегулированию.
Стоит отметить, что Российская социологическая служба Всероссийского центра изучения общественного мнения зафиксировала дальнейшее снижение уровня поддержки Владимира Путина россиянами. Уровень одобрения деятельности Путина упал до 66,7%, что является самым низким показателем с начала войны против Украины.