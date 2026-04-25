На это в значительной степени влияют системные украинские атаки на нефтяные объекты в России. Впрочем, и сам Путин способствует краху своего режима. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, какие процессы сейчас начались в России, почему Путин постепенно начинает терять контроль и действительно ли россияне могут восстать против диктатора.

Интересно также Путин в беде, а не мы, – глава МИД Польши предсказывает диктатору судьбу свергнутых императоров

Почему на самом деле депутат Госдумы заговорил о революции?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что элиты в России не являются однородными. Многим не нравятся методы ФСБ, в частности блокировка интернета и соцсетей. Из-за них страдает рейтинг Путина.

Недовольны и военные блогеры, через которых пытаются запускать осторожную критику тех или иных решений. Однако заявление Геннадия Зюганова о возможной революции в России не является на самом деле критикой власти. Собственно, оно рассчитано на противоположный эффект.

Когда Зюганов говорит о революции, то это вызывает смех. Все это является попыткой добавить что-то несерьезное к мыслям о протестах в России. Это маргинализация. Кто будет говорить о протесте, если о нем говорит Зюганов, сумасшедший человек,

– подчеркнул Коваленко.

Россияне, особенно молодежь, не воспринимают подобных фигур и их заявления серьезно. Однако, если бы с подобным месседжем вышел человек, которого знает и которому доверяет большинство, эффект был бы совсем другим.

"Если бы условный Дмитрий Нагиев вышел бы и заговорил бы об этом, то подтянул бы за собой какую-то аудиторию. Люди поверили бы, что какой-то теоретически однодневный протест без драк возможен. А Зюганова намеренно пускают, чтобы он маргинализировал саму идею протеста. Все для того, чтобы она сразу умерла", – объяснил руководитель ЦПД.

Обратите внимание! Дмитрий Нагиев является популярным российским актером. С началом полномасштабной войны он открыто не выступал с осуждениями агрессии. Однако несколько его заявлений с мягкой критикой войны стали резонансными. Он также выражал недовольство путинским режимом. Известно, что он выезжал из России в ОАЭ, однако вернулся туда снова, продолжая свою актерскую деятельность.

По мнению Андрея Коваленко, настоящий протест в России станет возможным только тогда, если силовая вертикаль начнет разваливаться. Также все может начаться с междоусобиц в российских республиках.

Если, например, силовая вертикаль Татарстана и элиты войдут в сговор против Путина, то они смогут опираться на поддержку из-за рубежа. Теоретически можем говорить об Азербайджане и Украине. Но это я себе фантазирую. Некоторые республики могут ориентироваться на китайские спецслужбы. С этими составляющими мы можем говорить о каком-то протесте,

– добавил Коваленко.

Однако следует понимать, что сейчас вертикаль российского режима еще устойчива. Если протесты и будут возникать, то будут контролируемыми, подытожил руководитель ЦПД.

Почему осенью в России все может ухудшиться?

Интересно, что в России начали больше писать о том, что рейтинги Путина падают с рекордной скоростью. Так, недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные, согласно которым 24,1% россиян не доверяют Владимиру Путину. Кроме того, 23,3% респондентов не одобряют его работу на посту президента России.

Политтехнолог Тарас Загородний заметил, что ситуация для Путина, как и для всей России, действительно ухудшается.

Это еще не перелом, но в России произошел надлом. Это видно и по многим настроениях элиты, и по реакции на системные украинские удары. Осенью в России может много всего произойти, если Украина продолжит так выбивать нефтяную отрасль. Сойтись могут несколько факторов,

– отметил политтехнолог.

Дело в том, что в сентябре 2026 года в России пройдут выборы в Госдуму. После выборов, в октябре, в России планируют поднимать цену на коммунальные услуги. Параллельно с этим удары по российским нефтяным объектам могут повлиять на сбор урожая.

Очевидно, что все это существенно может увеличить внутреннюю дестабилизацию в России.

"Зюганов видит ситуацию в экономике и очень нервничает. Он понимает: если что-то произойдет – его тоже не пожалеют. Ему не найдется места новой России, если она, конечно, будет. Поэтому он и суетится. Для нас это очень хорошо", – добавил Загородний.

Как будет развиваться дальше ситуация в России во многом зависит от возможностей Украины. Если системные удары по различным мощностям врага продолжатся, путинский режим уже ничего не сможет спасти.

Как Путин постепенно теряет контроль?

Кроме других проблем, Путин начинает терять контроль над собственными пропагандистами и лидерами мнений, считает публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов. Все больше откровенно пропутинских блогеров начинают критиковать режим.

У них нет контроля, который был раньше, который поддерживали и до полномасштабного вторжения. Все потому, что система постепенно идет наперекосяк. Накапливают проблемы, внутренние конфликты, которые время от времени прорываются наружу,

– отметил Богданов.

Публичное обращение российского блогера Виктории Бони к Путину с критикой его действий, заявления Геннадия Зюганова – все это, по мнению публициста, являются очередными свидетельствами, что ситуация становится все более разрушительной.

"Далее системная потеря контроля будет становиться все более масштабной. Это уже не похоже на спланированную историю, когда Путин хитрым способом готовит россиян к "договорнячку". Думаю, путинское окружение действительно этого бы хотело, они ищут пути для окончания войны. Но к этому не готов сам Путин. Поэтому происходит системный кризис режима", – объяснил Богданов.

Масштабные волны недовольства россиян – это то, с чем уже не может справиться Путин. Его запас легитимности, который существовал до большой войны, просто иссяк. Дальше все может лишь ухудшаться.

Что еще сейчас происходит в России?