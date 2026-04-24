Эти слова цитирует издание Corriere della Sera.

Что сказал Сикорский о Путине?

Сикорский заметил, что диктаторы всегда осознают, что зашли в тупик, слишком поздно.

Когда вы много лет пользуетесь автократической властью, у вас нет никого рядом, кто бы сказал вам правду. Говорить своему начальнику то, что он хочет услышать, гораздо удобнее. Поэтому Путин, который был хорошим тактиком и реалистом, теперь является узником собственных нереалистичных планов по имперской реставрации,

– сказал он.

Глава МИД Польши у российских элит есть признаки нервозности. Но там очень автократическая система, гораздо более автократическая, чем СССР ближе к концу.

Как заметил Сикорский, обычно жесткие системы не сгибаются, а ломаются.

"Колониальные выборы обычно заканчиваются другой командой, чем та, которая их начала. Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать вам, сколько императоров было устранено с чрезвычайной решимостью собственной преторианской гвардией", – заметил Сикорский.

Европа удвоила свои расходы на оборону и планирует это делать и в дальнейшем. В перспективе она планирует иметь такую армию, которая была бы способна сдержать Путина.

Польский министр отметил, что даже если война в Украине закончится завтра, Путину понадобится время, чтобы перегруппироваться.

Мы должны делать то, что необходимо, а не паниковать. Путин в беде, а не мы,

– сказал он, добавив, что проблема диктаторов в том, что они боятся не иметь четкой победы в войнах и потерять власть.

Сикорский считает, что для Путина несчастливая война лучше, чем опасный для них мир.

Что говорят в Европе о войне с Россией?

Премьер Польши Туск выразил опасения, что Россия может угрожать членам НАТО уже в ближайшие месяцы. Политик не уверен в способности США защитить Европу.

К тому же, против США и Европы может сыграть недавнее снятие санкций с российской нефти, как заметил военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко отметил 24 Каналу.

Между тем глава МИД России Лавров заявил, что Европа объявила россиянам войну. Он жалуется, что Запад пытается демонизировать все российское.