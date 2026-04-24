Ряд абсурдных заявлений снова сделал министр иностранных дел России Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций 24 апреля.

Что сказал Лавров?

Лавров в своей речи говорил о том, что "мощным фактором" дестабилизации в мире является "экспансия Запада", которая длится несколько десятилетий на евразийском континенте, но прежде всего там, где "всегда было сильное влияние России" и ее "традиционные, законные интересы".

Навязчивое стремление, которое уже в последние годы просто прорвалось открыто в лозунги "нанести России стратегическое поражение". Нам объявлена открытая война. Используется для этого "киевский режим" как наконечник... беспомощный без материального наполнения западным оружием, западными разведывательными данными, спутниковыми системами, подготовки военнослужащих и многого другого,

– выдал министр страны-террористки.

Он добавил, что "киевский режим" и Украина используются "как геополитический таран".

"Здесь какие-то откровенные ребята, по моему мнению, в бельгийском Генеральном штабе или в немецком, заявили публично, что "мы готовимся к войне с Россией, Украина нам помогает выиграть время". Ну куда уж, как говорят, куда уж откровеннее", – заявил Лавров.

Он жалуется, что Запад, чтобы оправдать свою политику, демонизируют все российское и открыто говорят о подготовке войны в будущем.

Несмотря на "эти тяжелые условия", как заверил Лавров, Россия будет продолжать свой внешнеполитический курс, "защищая жизненно важные национальные интересы", а еще создавая благоприятные внешние условия, чтобы страна-агрессор укреплялась.

Возможная война России и Европы: что известно?

Премьер Польши Туск выразил опасения, что Москва может угрожать членам НАТО уже в ближайшие месяцы. Политик сомневается в способности Штатов защитить Европу, вспомнив, как Альянс не был готов воспринимать как акт нападения вторжение российских беспилотников в 2025 году в Польшу.

Между тем аналитики ISW отметили, что Россия для оправдания агрессивных действий против Балтии или Польши может использовать тему Калининградской области. Кремль всячески пытается выставить НАТО агрессором.

Также военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко отметил 24 Каналу, что частичное снятие санкций с российской нефти со временем могут сыграть против США и других западных партнеров.