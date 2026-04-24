О таком премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью Financial Times.

Когда Россия может напасть на НАТО?

Премьер убежден, что вопрос нападения России на страны Альянса не о годах, а о ближайших месяцах. Впрочем, он не уверен, что США присоединятся к обороне Европы от врага.

Для всего восточного фланга, моих соседей... вопрос в том, является ли НАТО, по-прежнему, организацией, готовой, политически и логистически, реагировать, например, против России, если она попытается напасть,

– отметил Туск.

В то же время премьер подчеркнул, что его слова не стоит трактовать как скептицизм относительно статьи 5 НАТО. Речь идет скорее о надежде, что гарантии, закрепленные в документах, будут иметь практическое воплощение.

Туск отметил, что не сомневается в американо-польских отношениях, однако ключевым вопросом все же остается их эффективность в случае реальной угрозы. Он также отметил, что рассчитывает на действенность гарантий НАТО, однако отметил необходимость их практического подтверждения в современных условиях.

Почему Туск не верит в помощь Альянса в случае нападения России?

Премьер Польши привел пример инцидента, который произошел в 2025 году. Тогда около 20 российских беспилотников ворвались в воздушное пространство Польши. По его словам, часть союзников Альянса не была готова расценивать эту о провокацию как акт нападения России.

У меня были проблемы в ночь на сентябрь, когда россияне совершили эту достаточно масштабную провокацию с использованием беспилотников. Мне было непросто убедить наших партнеров по НАТО в том, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши,

– вспомнил он.

Политик добавил, что во время того случая некоторые союзники "делали, что ничего не произошло, ведь так было гораздо проще". Поэтому в следующий раз, говорит, он хочет быть уверенным в жесткой и однозначной реакции Альянса.

Европе сейчас необходимы реальные инструменты обороны, в частности сильная армия, современная техника и возможность оперативно перебрасывать войска между странами.

Туск заметил, что война в Украине, несмотря на всю трагедию, подсветила важные моменты. Европейские страны постепенно начинают осознавать, что в сфере безопасности и обороны им придется действовать совместно.

Важно! Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в комментарии 24 Канала отметил, что Кремль пока сохраняет свой военный потенциал и продолжает развивать военную инфраструктуру вблизи границ ЕС. Разведывательные службы стран-членов Европейского Союза говорят, что Кремль способен вести войну – ситуация может обостриться после возможного установления мира в Украине, поскольку тогда российская армия сможет накопить силы для более масштабного и мощного наступления уже на страны Евросоюза.

Как Россия готовится к нападению?