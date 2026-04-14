Об этом пишет российское агентство "Интерфакс", издание The Moscow Times.
Что известно о новом законопроекте?
После принятия соответствующего законопроекта Владимир Путин сможет отправлять российские войска в другие страны якобы для "защиты граждан России".
К слову, все российские законы проходят три чтения. Данный законопроект был принят пока в первом.
В пояснительной записке к проекту говорится в частности о решениях иностранных и международных судов, которые Россия не признает, если они не основываются на международных соглашениях или резолюциях Совбеза ООН.
"Компетенция которых не основывается на международном договоре России или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН", – говорится в записке.
Законопроект подали в Госдуму на фоне предупреждений НАТО и европейских разведок о возможной подготовке России к конфликту с одной или несколькими странами Альянса.
Важно! Аналитики Института изучения войны утверждают, что "нулевая фаза" такой подготовки в России уже началась. Враг перестраивает военные округа, создает базы, в частности на границе с Финляндией, а в Европе увеличилось количество диверсий и случаев глушения GPS.
Что в ЕС говорят о возможном наступлении России?
Летом 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление о возможного наступления России на страны Запада. По его словам, это может произойти в 2027 году. Такие же заявления звучали от представителей польской разведки, НАТО и США.
Заместитель главы польского Минобороны также подчеркнул, что его страна, как и другие государства-члены НАТО, готовится к возможной оборонительной операции.
Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что Путин может пойти на эскалацию конфликта на Западе, чтобы получить незначительные "победы" для своего общества, расколоть НАТО и продемонстрировать недееспособность Европы.