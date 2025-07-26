Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Туска, которое он распространил в соцсети Х.

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Что сказал Туск о готовности России к войне с ЕС?

Дональд Туск заявил, что согласно оценкам НАТО и США, Россия и Китай будут готовы противостоять Западу в 2027 году. Во время встречи с жителями города Пабянице глава польского правительства объяснил, что подтверждение этих оценок он получил во время встречи с командующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Польша и Европа, но в первую очередь Польша, должны быть готовы к различным обстоятельствам в ближайшие два года,

– подчеркнул польский премьер-министр.

По его словам, уже сейчас существуют угрозы гибридной агрессии на польской границе, что свидетельствует о том, что Россия "готовится к этому 2027 году".

Туск заявил, что Россия может быть готова к войне с Западом в 2027 году / Видео с аккаунта Дональда Туска в соцсети Х

Какие заявления сделали другие польские политики и эксперты?

В Польше выразили удивление, что оценка относительно возможной войны России с ЕС базируется не на данных польских спецслужб. Журналист Петр Малецкий из издания Defence24 отмечал, что ранее сроки для нового потенциального конфликта называли 2028 год.

В прошлом году я говорил, что у нас как у НАТО есть максимум три года. Об этом свидетельствуют результаты анализов. В 2019 – 2020 годах я общался с аналитиками, которые называли 2028 год,

– сказал Малецкий.

О возможной войне России против Запада также высказался и заместитель министра обороны Польши и депутат Гражданской коалиции Цезари Томчик, пишет "Польское радио". Чиновник отметил, что польские разведслужбы указывают на срок возможного конфликта до 2027 года.

"Об этом говорят и командиры НАТО, и мы сами. Мы делаем это, чтобы послать четкий сигнал России и Китаю: мы знаем об их планах и хотим им помешать", – подчеркнул Томчик.

Заместитель главы польского Минобороны также подчеркнул, что его страна, как и другие государства-члены НАТО, готовится к возможной оборонительной операции. Так, в бюджете Польши на 2026 год расходы на оборону должны составлять около 5% ВВП – почти четверть всего бюджета.

Среди мер по повышению безопасности Томчик назвал программу "Восточный щит", модернизацию армии и начало подготовки резервистов. Также чиновник анонсировал важные изменения в инвестиционном процессе оборонной промышленности, в частности в случае с дронами и системами противодействия отменяется обязательства по государственным закупкам.