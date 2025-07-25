Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

К теме В Киеве повреждено посольство Польши: Варшава направила Москве ноту с обвинениями

О чем говорили Сикорский и Келлог после российского обстрела Киева?

Обстрел Киева, который состоялся 4 июля, заставил Польшу вмешаться в поставки оружия для Украины от США. Радослав Сикорский звонил Киту Келлогу с просьбой возобновить поставки оружия для Украины после внезапного приостановления помощи.

"Путин издевается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки боеприпасов для ПВО в Украину,

– сказал глава польского МИДа.

Генерал Келлог был удивлен от информации об ударе по консульскому отделу посольства Польши и заметил, что это может стать причиной эскалации войны, а потому необходимо помочь.

Передача этой информации Дональду Трампу несколько изменила его позицию по Украине. Тогда же американский президент принял решение о возобновлении поставок ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot в Украину. Соответствующий приказ он передал Пентагону.

Так уже на этой неделе Украина, вероятно, получила одну систему и ракеты к ней, которые были приобретены в рамках соглашения США и Германии для защиты украинской инфраструктуры.