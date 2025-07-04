По предварительным оценкам, удар нанес беспилотник или его обломки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Польши в соцсети X.

Смотрите также Десятки "Шахедов" во время ночной атаки сбили дроны-перехватчики, – Зеленский

МИД Польши отреагировал на повреждение посольства

В ночь на 4 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Одним из последствий атаки стало повреждение здания консульского отдела посольства Польши.

Польский МИД передал ноту с обвинением в посольство России и решительно осудили атаки по гражданскому населению Украины.

Это противоречит нормам международного права, в частности Венской конвенции 1961 года,

– отметили в МИД.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что российский удар по столице Украины нанес повреждения польскому посольству. После осмотра установлено, что повреждена крыша и фасад отдела. К счастью, обошлось без пострадавших.

В общем, российская атака 4 июля была одной из самых масштабных. Оккупанты запустили по Украине более 550 воздушных целей.